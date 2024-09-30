https://ria.ru/20240930/remont-1975473891.html
Шесть дорог к турместам отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту
Шесть дорог к турместам отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту - РИА Новости, 30.09.2024
Шесть дорог к турместам отремонтировали в Липецкой области по нацпроекту
В Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано шесть региональных трасс, ведущих к крупным туристическим объектам,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:00
2024-09-30T12:00
2024-09-30T12:00
липецкая область
елецкий район
задонский район
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано шесть региональных трасс, ведущих к крупным туристическим объектам, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что теперь туристы без труда смогут проехать в усадьбу Рязанка в Чаплыгинском района, где находится родовое гнездо известного ученого П.П. Семенова-Тян-Шанского, в сам Чаплыгин и к сыроварне "Раненбург" в селе Буховое.В Елецком районе отремонтированы дороги, ведущие в парки "Аргамач" и "Русборг", а также дорога к Воргольским скалам и к усадьбе купца Талдыкина. В Задонском районе теперь без труда можно добраться до храмов святого Автонома Италийского и епископа Митрофана Воронежского.По словам губернатора, работы на участках завершены, либо подходят к концу."Уверен, комфортная дорожная инфраструктура сделает наш регион еще более привлекательным для туристов", — отметил Артамонов.Он добавил, что всего в этом году в Липецкой области отремонтируют 378 километров региональных трасс.
https://ria.ru/20240927/gofrokarton-1975030661.html
елецкий район
задонский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елецкий район, задонский район, игорь артамонов
Липецкая область, Елецкий район, Задонский район, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 30 сен – РИА Новости. В Липецкой области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано шесть региональных трасс, ведущих к крупным туристическим объектам, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что теперь туристы без труда смогут проехать в усадьбу Рязанка в Чаплыгинском района, где находится родовое гнездо известного ученого П.П. Семенова-Тян-Шанского, в сам Чаплыгин и к сыроварне "Раненбург" в селе Буховое.
В Елецком районе
отремонтированы дороги, ведущие в парки "Аргамач" и "Русборг", а также дорога к Воргольским скалам и к усадьбе купца Талдыкина. В Задонском районе
теперь без труда можно добраться до храмов святого Автонома Италийского и епископа Митрофана Воронежского.
По словам губернатора, работы на участках завершены, либо подходят к концу.
"Уверен, комфортная дорожная инфраструктура сделает наш регион еще более привлекательным для туристов", — отметил Артамонов.
Он добавил, что всего в этом году в Липецкой области отремонтируют 378 километров региональных трасс.