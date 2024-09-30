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В Сербии отметили День воссоединения новых регионов с Россией

В Сербии отметили День воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2024

В Сербии отметили День воссоединения новых регионов с Россией

В крупнейшем городе на юге Сербии - Нише - отметили День воссоединения новых регионов с Россией открытием выставки "Люди новых регионов" и показом фильма... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T21:21

2024-09-30T21:21

2024-09-30T21:21

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БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости. В крупнейшем городе на юге Сербии - Нише - отметили День воссоединения новых регионов с Россией открытием выставки "Люди новых регионов" и показом фильма "Мариуполь. Русский город", сообщил РИА Новости зампредседателя Координационного совета российских соотечественников в Сербии (КСОРС) Кирилл Борщев. В экспозиции "Люди новых регионов" представлены фотопортреты жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей разных возрастов и профессий от пенсионерки из Харцызска и студентки из Мелитополя до доцента Донецкого технического университета или директора конезавода из Луганска. Их цитаты – мысли о новой жизни в составе России переведены на сербский язык. На открытие выставки и показ фильма в Нише собрались граждане Сербии и РФ, байкеры, представители общественных организаций. "Все эти люди собрались здесь в новый для нас праздник 30 сентября, чтобы поддержать россиян, "старых" и "новых". Отрадно, что это происходит не в Белграде, а в Нише, что показывает – проблемы, тяготы, вызовы и успехи России не чужды сербам на всей территории Сербии. Даже в дальних уголках знают о том, что происходит в РФ. Они поддерживают русский народ, потому что сербам близки наши чаяния и эмоции, мы переживаем схожие исторические события в разные периоды времени", - заявил зампредседателя КСОРС в разговоре с агентством. В рамках мероприятия также состоялся показ фильма "Мариуполь. Русский город" режиссера Станислава Обищенко, корреспондента RT, посвященный освободительной операции в Мариуполе. Организаторы выставки и демонстрации фильма – общество сербско-русской дружбы и российских соотечественников "Наисус" из Ниша и члены КСОРС, к празднику также сняли и опубликовали в соцсетях поздравительный видеоролик в честь Дня воссоединения новых регионов с РФ.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

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