https://ria.ru/20240930/regiony-1975553950.html

Опрос показал отношение россиян к вхождению новых регионов в состав страны

Опрос показал отношение россиян к вхождению новых регионов в состав страны - РИА Новости, 30.09.2024

Опрос показал отношение россиян к вхождению новых регионов в состав страны

Семь из десяти (72%) россиян положительно относятся к вхождению в состав РФ новых регионов, следует из опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:54

2024-09-30T15:54

2024-09-30T15:56

общество

россия

луганская народная республика

херсонская область

вциом

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Семь из десяти (72%) россиян положительно относятся к вхождению в состав РФ новых регионов, следует из опроса ВЦИОМ. Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года. Среди опрошенных 72% положительно относятся к вхождению в состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также освобожденных Запорожской и Херсонской областей по результатам референдумов, прошедших в 2022 году, 15% относятся безразлично и только 9% высказались отрицательно. По данным опроса, 92% россиян осведомлены о прошедших в 2022 году референдумах по вхождению в состав РФ новых регионов. Из них 67% хорошо знают об этих референдумах, 25% слышали о них, но без подробностей. Впервые слышат о референдумах 8% респондентов, следует из опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ. Основными причинами положительного отношения к прошедшим референдумам россияне назвали мотивы воссоединения (43%): 17% считают, что присоединенные территории всегда были исконно русскими, 10% - что там живут русские люди, чуть меньше (8%) - что РФ воссоединила братские народы. Еще 5% считают, что области сами хотели присоединиться, 3% назвали воссоединение исторической справедливостью. Кроме того, причинами положительного отношения к этим событиям 18% россиян назвали мотивы заботы и защиты: 9% считают, что Россия освободила людей, 5% назвали причиной сострадание к жителям присоединившихся регионов, и почти столько же (4%), что людям будет легче жить. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 сентября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

https://ria.ru/20240928/regiony-1975291308.html

россия

луганская народная республика

херсонская область

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общество, россия, луганская народная республика, херсонская область , вциом