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Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину - РИА Новости, 30.09.2024
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05:36 30.09.2024 (обновлено: 05:50 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/rassledovanie-1975408355.html
Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину
Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину - РИА Новости, 30.09.2024
Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину
Один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии признал вину и сотрудничает со следствием, указано в официальных судебных... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:36
2024-09-30T05:50
происшествия
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии признал вину и сотрудничает со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя необоснованны и голословны … намерений скрываться не имеет … вину признал, сотрудничает со следствием", — сказано в документах.При этом, фамилия мужчины, признавшего вину, не уточняется, но фигурантами данного дела, как следует из документов, являются гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко, а также финансовый директор Виктория Антонова, которым вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестовали. Согласно имеющимся данным, ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25 процентов до 99 процентов доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Кроме этого, в деле фигурирует статья о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).
https://ria.ru/20240930/rassledovanie-1975403910.html
https://ria.ru/20240926/imuschestvo-1974741631.html
https://ria.ru/20240930/ivanov-1975400220.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Фигурант дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину

Один из фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для армии признал вину и сотрудничает со следствием, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя необоснованны и голословны … намерений скрываться не имеет … вину признал, сотрудничает со следствием", — сказано в документах.
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При этом, фамилия мужчины, признавшего вину, не уточняется, но фигурантами данного дела, как следует из документов, являются гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко, а также финансовый директор Виктория Антонова, которым вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" похитили деньги, выделенные Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Обвиняемые потратили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях, все эти активы арестовали. Согласно имеющимся данным, ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти компаний (от 25 процентов до 99 процентов доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Кроме того, у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
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Согласно информации на официальном сайте группы компаний, она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).
Позже в деле появились новые фигуранты: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Кроме этого, в деле фигурирует статья о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).
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