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Мясников назвал продукт, способный вызвать рак - РИА Новости, 30.09.2024
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15:33 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/rak-1975547368.html
Мясников назвал продукт, способный вызвать рак
Мясников назвал продукт, способный вызвать рак - РИА Новости, 30.09.2024
Мясников назвал продукт, способный вызвать рак
Сахарозаменители способны вызвать онкологические заболевания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:33
2024-09-30T15:33
здоровье - общество
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сахарозаменители способны вызвать онкологические заболевания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Выпуск передачи опубликован на сайте "Смотрим.ру"."Оказывается, они даже более вредные, чем сахар. Их обвиняют в развитии онкологии", — отметил он.По словам врача, эти вещества сейчас находятся в так называемой красной зоне. Мясников отметил, что они вредны для организма, хоть и менее калорийны, чем натуральный сахар. При этом сахарозаменители способны вызвать диабет второго типа, предупредил телеведущий.В 2022 году команда французских исследователей в статье для Plos Medicine изучила данные о состоянии здоровья и стиле жизни порядка 103 тысяч людей. Просматривая записи о питании, ученые обратили внимание на количество искусственных подсластителей в рационе. Выяснилось, что у злоупотреблявших ими, в особенности аспартамом и ацесульфамом калия, риск развития рака выше.
https://ria.ru/20240717/rak-1960305320.html
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здоровье - общество, общество, александр мясников (врач)
Здоровье - Общество, Общество, Александр Мясников (врач)
Мясников назвал продукт, способный вызвать рак

Мясников: сахарозаменители провоцируют развитие онкологических заболеваний

© Depositphotos.com / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Depositphotos.com / vitanovski
Раковая клетка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сахарозаменители способны вызвать онкологические заболевания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Выпуск передачи опубликован на сайте "Смотрим.ру".
"Оказывается, они даже более вредные, чем сахар. Их обвиняют в развитии онкологии", — отметил он.
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По словам врача, эти вещества сейчас находятся в так называемой красной зоне. Мясников отметил, что они вредны для организма, хоть и менее калорийны, чем натуральный сахар. При этом сахарозаменители способны вызвать диабет второго типа, предупредил телеведущий.
В 2022 году команда французских исследователей в статье для Plos Medicine изучила данные о состоянии здоровья и стиле жизни порядка 103 тысяч людей. Просматривая записи о питании, ученые обратили внимание на количество искусственных подсластителей в рационе. Выяснилось, что у злоупотреблявших ими, в особенности аспартамом и ацесульфамом калия, риск развития рака выше.
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