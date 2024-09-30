https://ria.ru/20240930/rak-1975547368.html

Мясников назвал продукт, способный вызвать рак

Мясников назвал продукт, способный вызвать рак - РИА Новости, 30.09.2024

Мясников назвал продукт, способный вызвать рак

Сахарозаменители способны вызвать онкологические заболевания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:33

2024-09-30T15:33

2024-09-30T15:33

здоровье - общество

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сахарозаменители способны вызвать онкологические заболевания, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". Выпуск передачи опубликован на сайте "Смотрим.ру"."Оказывается, они даже более вредные, чем сахар. Их обвиняют в развитии онкологии", — отметил он.По словам врача, эти вещества сейчас находятся в так называемой красной зоне. Мясников отметил, что они вредны для организма, хоть и менее калорийны, чем натуральный сахар. При этом сахарозаменители способны вызвать диабет второго типа, предупредил телеведущий.В 2022 году команда французских исследователей в статье для Plos Medicine изучила данные о состоянии здоровья и стиле жизни порядка 103 тысяч людей. Просматривая записи о питании, ученые обратили внимание на количество искусственных подсластителей в рационе. Выяснилось, что у злоупотреблявших ими, в особенности аспартамом и ацесульфамом калия, риск развития рака выше.

https://ria.ru/20240717/rak-1960305320.html

https://ria.ru/20240927/sosiski-1974971201.html

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здоровье - общество, общество, александр мясников (врач)