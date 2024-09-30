Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 30.09.2024 (обновлено: 10:10 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/rabstvo-1975422548.html
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО - РИА Новости, 30.09.2024
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО
Следователи проверят информацию о незаконном удержании нескольких человек, в том числе бывшего участника спецоперации, на ферме в Тульской области, сообщило СУ... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:13
2024-09-30T10:10
белевский район
тульская область
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975435967_66:0:1210:643_1920x0_80_0_0_89de02d442b1488160f8982a52075391.jpg
ТУЛА, 30 сен - РИА Новости. Следователи проверят информацию о незаконном удержании нескольких человек, в том числе бывшего участника спецоперации, на ферме в Тульской области, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале."В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО" — говорится в публикации.О незаконном удержании людей сообщила волонтерская организация "Альтернатива". В своей группе "ВКонтакте" сотрудники организации написали, что мужчины и женщины под различными предлогами попали в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района. Там их принуждали к сбору яблок. В частности, их заставляли подписывать расписки о том, что они согласны со всем происходящим."Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать, — возвращали", — рассказали в волонтерской организации. По данным организации, спасти людей удалось после того, как за помощью в "Альтернативу" обратились близкие одного из мужчин, удерживаемого в рабстве. Как рассказали в организации, ему удалось спрятать телефон и сообщить, что он попал в беду.
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
https://ria.ru/20240822/bastrykin--1967865675.html
белевский район
тульская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975435967_197:0:1157:720_1920x0_80_0_0_e83c1d9acc6eda09a93149297fbb453a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белевский район, тульская область, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Белевский район, Тульская область, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО

СК проверит сообщения о цыганах, взявших в рабство участника СВО под Тулой

© Фото : Движение "Альтернатива"/TelegramОсвобожденные люди из трудового рабства в Тульской области
Освобожденные люди из трудового рабства в Тульской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Движение "Альтернатива"/Telegram
Освобожденные люди из трудового рабства в Тульской области
Читать ria.ru в
Дзен
ТУЛА, 30 сен - РИА Новости. Следователи проверят информацию о незаконном удержании нескольких человек, в том числе бывшего участника спецоперации, на ферме в Тульской области, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале.
"В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО" — говорится в публикации.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Жительница Балашихи держала в рабстве шестерых мигрантов
8 мая, 15:58
О незаконном удержании людей сообщила волонтерская организация "Альтернатива". В своей группе "ВКонтакте" сотрудники организации написали, что мужчины и женщины под различными предлогами попали в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района. Там их принуждали к сбору яблок.
В частности, их заставляли подписывать расписки о том, что они согласны со всем происходящим.
"Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать, — возвращали", — рассказали в волонтерской организации.
По данным организации, спасти людей удалось после того, как за помощью в "Альтернативу" обратились близкие одного из мужчин, удерживаемого в рабстве. Как рассказали в организации, ему удалось спрятать телефон и сообщить, что он попал в беду.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Бастрыкин запросил доклад по делу об убийстве участника СВО в Дагестане
22 августа, 18:08
 
Белевский районТульская областьРоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала