https://ria.ru/20240930/rabstvo-1975422548.html
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО - РИА Новости, 30.09.2024
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО
Следователи проверят информацию о незаконном удержании нескольких человек, в том числе бывшего участника спецоперации, на ферме в Тульской области, сообщило СУ... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:13
2024-09-30T09:13
2024-09-30T10:10
белевский район
тульская область
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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ТУЛА, 30 сен - РИА Новости. Следователи проверят информацию о незаконном удержании нескольких человек, в том числе бывшего участника спецоперации, на ферме в Тульской области, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале."В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО" — говорится в публикации.О незаконном удержании людей сообщила волонтерская организация "Альтернатива". В своей группе "ВКонтакте" сотрудники организации написали, что мужчины и женщины под различными предлогами попали в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района. Там их принуждали к сбору яблок. В частности, их заставляли подписывать расписки о том, что они согласны со всем происходящим."Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать, — возвращали", — рассказали в волонтерской организации. По данным организации, спасти людей удалось после того, как за помощью в "Альтернативу" обратились близкие одного из мужчин, удерживаемого в рабстве. Как рассказали в организации, ему удалось спрятать телефон и сообщить, что он попал в беду.
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
https://ria.ru/20240822/bastrykin--1967865675.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белевский район, тульская область, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Белевский район, Тульская область, Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО
СК проверит сообщения о цыганах, взявших в рабство участника СВО под Тулой
ТУЛА, 30 сен - РИА Новости.
Следователи проверят информацию о незаконном удержании нескольких человек, в том числе бывшего участника спецоперации, на ферме в Тульской области, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале
.
"В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО" — говорится в публикации.
О незаконном удержании людей сообщила волонтерская организация "Альтернатива". В своей группе "ВКонтакте" сотрудники организации написали, что мужчины и женщины под различными предлогами попали в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района. Там их принуждали к сбору яблок.
В частности, их заставляли подписывать расписки о том, что они согласны со всем происходящим.
"Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать, — возвращали", — рассказали в волонтерской организации.
По данным организации, спасти людей удалось после того, как за помощью в "Альтернативу" обратились близкие одного из мужчин, удерживаемого в рабстве. Как рассказали в организации, ему удалось спрятать телефон и сообщить, что он попал в беду.