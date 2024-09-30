https://ria.ru/20240930/rabstvo-1975422548.html

В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО

В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО - РИА Новости, 30.09.2024

В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО

Следователи проверят информацию о незаконном удержании нескольких человек, в том числе бывшего участника спецоперации, на ферме в Тульской области, сообщило СУ... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:13

2024-09-30T09:13

2024-09-30T10:10

белевский район

тульская область

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975435967_66:0:1210:643_1920x0_80_0_0_89de02d442b1488160f8982a52075391.jpg

ТУЛА, 30 сен - РИА Новости. Следователи проверят информацию о незаконном удержании нескольких человек, в том числе бывшего участника спецоперации, на ферме в Тульской области, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале."В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО" — говорится в публикации.О незаконном удержании людей сообщила волонтерская организация "Альтернатива". В своей группе "ВКонтакте" сотрудники организации написали, что мужчины и женщины под различными предлогами попали в рабство на ферму в поселке Ровно Белевского района. Там их принуждали к сбору яблок. В частности, их заставляли подписывать расписки о том, что они согласны со всем происходящим."Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие. А тех, кто пытался убежать, — возвращали", — рассказали в волонтерской организации. По данным организации, спасти людей удалось после того, как за помощью в "Альтернативу" обратились близкие одного из мужчин, удерживаемого в рабстве. Как рассказали в организации, ему удалось спрятать телефон и сообщить, что он попал в беду.

https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html

https://ria.ru/20240822/bastrykin--1967865675.html

белевский район

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белевский район, тульская область, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)