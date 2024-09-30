https://ria.ru/20240930/rabota-1975626329.html

Работа израильских дронов слышна во всех районах Бейрута

Работа израильских дронов слышна во всех районах Бейрута - РИА Новости, 30.09.2024

Работа израильских дронов слышна во всех районах Бейрута

Работа, предположительно, израильских дронов слышна во всех районах Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T23:58

2024-09-30T23:58

2024-09-30T23:59

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 30 сен - РИА Новости. Работа, предположительно, израильских дронов слышна во всех районах Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Чаще всего их можно наблюдать над южными пригородами Бейрута, где проживает преимущественно шиитское население, чьи дома уже неоднократно подвергались бомбардировкам в последнее время. По сообщениям ливанского национального агентства NNA, беспилотники в небе над Бейрутом, принадлежат ВВС Израиля, они проводят разведывательные рейды. При этом ситуация на фоне противоречивых сообщений в СМИ о начале наземной операции Израиля на юге Ливана и возможных ударах по южному пригороду столицы абсолютно спокойная, в городе нет паники, пробок, на улицах нет большого числа людей.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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в мире, бейрут, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024