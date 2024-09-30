https://ria.ru/20240930/pvo-1975494857.html
ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью
ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью - РИА Новости, 30.09.2024
ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:55
2024-09-30T12:55
2024-09-30T13:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."Тридцатого сентября т.г. около 11.25 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила украинский дрон над Белгородской областью
МО РФ: ПВО уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью