https://ria.ru/20240930/putin-1975591925.html
Путин подписал закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов
Путин подписал закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов - РИА Новости, 30.09.2024
Путин подписал закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов работника при увольнении, соответствующий документ размещен... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:30
2024-09-30T18:30
2024-09-30T18:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов работника при увольнении, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, будет использован день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. Кроме того, предусматривается возможность присоединить этот день к основному отпуску. Если на день увольнения у сотрудника есть неиспользованный день отдыха, ему будет выплачиваться разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Указанную разницу работодатель будет обязан выплатить сотруднику за все накопленные дни отдыха за работу в выходные.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов
Путин подписал закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий систему оплаты неиспользованных отгулов работника при увольнении, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно изменениям в Трудовой кодекс РФ, будет использован день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. Кроме того, предусматривается возможность присоединить этот день к основному отпуску.
Если на день увольнения у сотрудника есть неиспользованный день отдыха, ему будет выплачиваться разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Указанную разницу работодатель будет обязан выплатить сотруднику за все накопленные дни отдыха за работу в выходные.