https://ria.ru/20240930/putin-1975564290.html

Путин упразднил рабочую группу Госсовета по противодействию COVID-19

Путин упразднил рабочую группу Госсовета по противодействию COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2024

Путин упразднил рабочую группу Госсовета по противодействию COVID-19

Президент России Владимир Путин распорядился упразднить рабочую группу Госсовета по экономическим вопросам и противодействию COVID-19. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:28

2024-09-30T16:28

2024-09-30T16:33

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился упразднить рабочую группу Госсовета по экономическим вопросам и противодействию COVID-19."Упразднить рабочую группу Государственного Совета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе, которое опубликовано на портале официальной и правовой информации.

https://ria.ru/20240930/restoration-1975563072.html

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политика, россия, владимир путин