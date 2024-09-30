https://ria.ru/20240930/putin-1975564290.html
Путин упразднил рабочую группу Госсовета по противодействию COVID-19
Путин упразднил рабочую группу Госсовета по противодействию COVID-19 - РИА Новости, 30.09.2024
Путин упразднил рабочую группу Госсовета по противодействию COVID-19
Президент России Владимир Путин распорядился упразднить рабочую группу Госсовета по экономическим вопросам и противодействию COVID-19. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:28
2024-09-30T16:28
2024-09-30T16:33
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин распорядился упразднить рабочую группу Госсовета по экономическим вопросам и противодействию COVID-19."Упразднить рабочую группу Государственного Совета РФ по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в документе, которое опубликовано на портале официальной и правовой информации.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин упразднил рабочую группу Госсовета по противодействию COVID-19
Путин упразднил рабочую группу по экономическим вопросам и борьбе с COVID-19