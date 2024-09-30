https://ria.ru/20240930/putin-1975541284.html
Задачи по развитию новых российских регионов будут решены, заявил Путин
Задачи по развитию новых российских регионов будут решены, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Задачи по развитию новых российских регионов будут решены, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что задачи развития новых регионов РФ будут выполнены так же, как и будут решены вопросы безопасности. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:17
2024-09-30T15:17
2024-09-30T15:26
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что задачи развития новых регионов РФ будут выполнены так же, как и будут решены вопросы безопасности."Я уверен, что все задачи, которые мы поставили в этой сфере (развития новых регионов - ред.), безусловно, будут так же решены, как и будут решены вопросы обеспечения безопасности", - сказал Путин в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20240930/putin-1975522087.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Задачи по развитию новых российских регионов будут решены, заявил Путин
Путин: задачи по развитию новых регионов и вопросы безопасности будут решены