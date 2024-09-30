https://ria.ru/20240930/putin-1975540672.html
Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности
Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности - РИА Новости, 30.09.2024
Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности
Основной задачей является создание благоприятных условий с точки зрения обеспечения безопасности в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:12
2024-09-30T15:12
2024-09-30T15:22
россия
владимир путин
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Основной задачей является создание благоприятных условий с точки зрения обеспечения безопасности в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин."Самой основной задачей для всех нас является создание благоприятных условий развития этих территорий с точки зрения обеспечения безопасности людей. Эта задача номер один", - сказал он в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240930/putin-1975522087.html
россия
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, безопасность
Россия, Владимир Путин, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество, Безопасность
Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности
Путин: основной задачей в новых регионах является создание условий безопасности