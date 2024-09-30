https://ria.ru/20240930/putin-1975540672.html

Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности

Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности - РИА Новости, 30.09.2024

Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности

Основной задачей является создание благоприятных условий с точки зрения обеспечения безопасности в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:12

2024-09-30T15:12

2024-09-30T15:22

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владимир путин

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общество

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Основной задачей является создание благоприятных условий с точки зрения обеспечения безопасности в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин."Самой основной задачей для всех нас является создание благоприятных условий развития этих территорий с точки зрения обеспечения безопасности людей. Эта задача номер один", - сказал он в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240930/putin-1975522087.html

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россия, владимир путин, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, безопасность