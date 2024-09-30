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Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности - РИА Новости, 30.09.2024
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15:12 30.09.2024 (обновлено: 15:22 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/putin-1975540672.html
Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности
Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности - РИА Новости, 30.09.2024
Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности
Основной задачей является создание благоприятных условий с точки зрения обеспечения безопасности в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:12
2024-09-30T15:22
россия
владимир путин
запорожская область
херсонская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
общество
безопасность
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Основной задачей является создание благоприятных условий с точки зрения обеспечения безопасности в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин."Самой основной задачей для всех нас является создание благоприятных условий развития этих территорий с точки зрения обеспечения безопасности людей. Эта задача номер один", - сказал он в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240930/putin-1975522087.html
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россия, владимир путин, запорожская область, херсонская область , донецкая народная республика, луганская народная республика, общество, безопасность
Россия, Владимир Путин, Запорожская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общество, Безопасность
Путин назвал основной задачей в новых регионах обеспечение безопасности

Путин: основной задачей в новых регионах является создание условий безопасности

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Основной задачей является создание благоприятных условий с точки зрения обеспечения безопасности в новых регионах РФ, заявил президент России Владимир Путин.
"Самой основной задачей для всех нас является создание благоприятных условий развития этих территорий с точки зрения обеспечения безопасности людей. Эта задача номер один", - сказал он в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Путин назвал общей целью властей равные возможности всех граждан
Вчера, 14:25
 
РоссияВладимир ПутинЗапорожская областьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбществоБезопасность
 
 
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