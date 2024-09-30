https://ria.ru/20240930/putin-1975536751.html

Путин выразил уверенность в исполнении планов в ДНР

Путин выразил уверенность в исполнении планов в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024

Путин выразил уверенность в исполнении планов в ДНР

Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что планы в Донецкой Народной Республике будут исполнены. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T15:00

2024-09-30T15:00

2024-09-30T15:00

россия

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что планы в Донецкой Народной Республике будут исполнены. "Я не сомневаюсь", - сказал Путин во время открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в ответ на обещание главы ДНР Дениса Пушилина справиться с реализацией национальных приоритетов в регионе. Президент уточнил у Пушилина, что он считает наиболее приоритетным из социальной сферы и на что, по его мнению, нужно обратить особое внимание. Путин также уточнил, какая нужна поддержка со стороны федерального центра. Глава ДНР поблагодарил всех, кто с особым вниманием и чуткостью подходит к восстановлению городов, а также выразил отдельную благодарность президенту, правительству России и регионам-шефам.

https://ria.ru/20240930/putin-1975526002.html

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин