https://ria.ru/20240930/putin-1975536751.html
Путин выразил уверенность в исполнении планов в ДНР
Путин выразил уверенность в исполнении планов в ДНР - РИА Новости, 30.09.2024
Путин выразил уверенность в исполнении планов в ДНР
Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что планы в Донецкой Народной Республике будут исполнены. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:00
2024-09-30T15:00
2024-09-30T15:00
россия
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что планы в Донецкой Народной Республике будут исполнены. "Я не сомневаюсь", - сказал Путин во время открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в ответ на обещание главы ДНР Дениса Пушилина справиться с реализацией национальных приоритетов в регионе. Президент уточнил у Пушилина, что он считает наиболее приоритетным из социальной сферы и на что, по его мнению, нужно обратить особое внимание. Путин также уточнил, какая нужна поддержка со стороны федерального центра. Глава ДНР поблагодарил всех, кто с особым вниманием и чуткостью подходит к восстановлению городов, а также выразил отдельную благодарность президенту, правительству России и регионам-шефам.
https://ria.ru/20240930/putin-1975526002.html
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россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин
Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин
Путин выразил уверенность в исполнении планов в ДНР
Путин заявил, что не сомневается, что планы в ДНР будут исполнены
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не сомневается, что планы в Донецкой Народной Республике будут исполнены.
"Я не сомневаюсь", - сказал Путин во время открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в ответ на обещание главы ДНР Дениса Пушилина
справиться с реализацией национальных приоритетов в регионе.
Президент уточнил у Пушилина, что он считает наиболее приоритетным из социальной сферы и на что, по его мнению, нужно обратить особое внимание. Путин также уточнил, какая нужна поддержка со стороны федерального центра.
Глава ДНР поблагодарил всех, кто с особым вниманием и чуткостью подходит к восстановлению городов, а также выразил отдельную благодарность президенту, правительству России и регионам-шефам.