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Путин поблагодарил всех, кто помогал развитию соцобъектов в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024
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14:33 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/putin-1975526002.html
Путин поблагодарил всех, кто помогал развитию соцобъектов в новых регионах
Путин поблагодарил всех, кто помогал развитию соцобъектов в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024
Путин поблагодарил всех, кто помогал развитию соцобъектов в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в развитии социальных объектов в новых регионах РФ и заявил, что эта работа будет продолжена. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:33
2024-09-30T14:33
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в развитии социальных объектов в новых регионах РФ и заявил, что эта работа будет продолжена. "Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающую территорию",- сказал Путин в ходе церемонии открытия ряда объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России. Он отметил, что эта работа обязательно будет продолжена.
https://ria.ru/20240930/putin-1975522892.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил всех, кто помогал развитию соцобъектов в новых регионах

Путин о развитии соцобъектов в новых регионах: работа будет продолжена

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в развитии социальных объектов в новых регионах РФ и заявил, что эта работа будет продолжена.
"Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающую территорию",- сказал Путин в ходе церемонии открытия ряда объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России.
Он отметил, что эта работа обязательно будет продолжена.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В новых регионах многое зависит от социальной сферы, заявил Путин
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