https://ria.ru/20240930/putin-1975526002.html

Путин поблагодарил всех, кто помогал развитию соцобъектов в новых регионах

Путин поблагодарил всех, кто помогал развитию соцобъектов в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024

Путин поблагодарил всех, кто помогал развитию соцобъектов в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в развитии социальных объектов в новых регионах РФ и заявил, что эта работа будет продолжена. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:33

2024-09-30T14:33

2024-09-30T14:33

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в развитии социальных объектов в новых регионах РФ и заявил, что эта работа будет продолжена. "Со своей стороны хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации каждого из этих значимых проектов, кто восстанавливал и строил здания, оснащал их необходимым оборудованием, благоустраивал прилегающую территорию",- сказал Путин в ходе церемонии открытия ряда объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России. Он отметил, что эта работа обязательно будет продолжена.

https://ria.ru/20240930/putin-1975522892.html

россия

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2024

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россия, владимир путин