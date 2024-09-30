https://ria.ru/20240930/putin-1975522087.html

Путин назвал общей целью властей равные возможности всех граждан

Путин назвал общей целью властей равные возможности всех граждан - РИА Новости, 30.09.2024

Путин назвал общей целью властей равные возможности всех граждан

Общая цель властей России - создать равные и широкие возможности для учебы и развития, достижения успеха для всех граждан в любой точке страны, заявил президент РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:25

2024-09-30T14:25

2024-09-30T14:30

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Общая цель властей России - создать равные и широкие возможности для учебы и развития, достижения успеха для всех граждан в любой точке страны, заявил президент РФ Владимир Путин.“Наша общая цель - создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родины”, - сказал Путин во время открытия социальных объектов в новых регионах РФ.

https://ria.ru/20240930/putin-1975521557.html

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россия, владимир путин, общество