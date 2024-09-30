https://ria.ru/20240930/putin-1975522087.html
Путин назвал общей целью властей равные возможности всех граждан
Путин назвал общей целью властей равные возможности всех граждан - РИА Новости, 30.09.2024
Путин назвал общей целью властей равные возможности всех граждан
Общая цель властей России - создать равные и широкие возможности для учебы и развития, достижения успеха для всех граждан в любой точке страны, заявил президент РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:25
2024-09-30T14:25
2024-09-30T14:30
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_128:93:2963:1688_1920x0_80_0_0_6b9fe5b53cf32f13513984b7e81b0b21.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Общая цель властей России - создать равные и широкие возможности для учебы и развития, достижения успеха для всех граждан в любой точке страны, заявил президент РФ Владимир Путин.“Наша общая цель - создать каждому гражданину страны во всех регионах России равные и широкие возможности для учебы, развития, личностного роста, помочь ему в достижении собственного успеха вместе со всей нашей огромной и сплоченной родины”, - сказал Путин во время открытия социальных объектов в новых регионах РФ.
https://ria.ru/20240930/putin-1975521557.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал общей целью властей равные возможности всех граждан
Путин: общей целью властей является создание равных возможностей для граждан