https://ria.ru/20240930/putin-1975521557.html

Планы по восстановлению новых регионов выполняются, заявил Путин

Планы по восстановлению новых регионов выполняются, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024

Планы по восстановлению новых регионов выполняются, заявил Путин

Россия последовательно выполняет намеченные планы по восстановлению новых регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин во время открытия соцобъектов в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:23

2024-09-30T14:23

2024-09-30T14:29

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия последовательно выполняет намеченные планы по восстановлению новых регионов РФ, заявил президент России Владимир Путин во время открытия соцобъектов в новых регионах России.Как отметил глава государства, масштабная программа социально-экономического развития новых регионов РФ является одним из важнейших общенациональных приоритетов. В том, что она будет реализована, нет никаких сомнений, подчеркнул президент."Мы заявили об этом с самого начала, сразу же после освобождения первых районов, городов, сёл, делали всё возможное, как только обстановка позволяла начать мирные восстановительные работы. И последовательно выполняем намеченные планы", - сказал Путин.30 сентября - день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

https://ria.ru/20240930/putin-1975522087.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, запорожская область, херсонская область