https://ria.ru/20240930/putin-1975520458.html
Путин отметил мужество и решимость российских военных в зоне спецоперации
Путин отметил мужество и решимость российских военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.09.2024
Путин отметил мужество и решимость российских военных в зоне спецоперации
Президент РФ Владимир Путин особо отметил мужество и решимость российских военных, сражающихся на передовой в зоне СВО. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:18
2024-09-30T14:18
2024-09-30T14:28
специальная военная операция на украине
безопасность
новороссия
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донецкая народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил мужество и решимость российских военных, сражающихся на передовой в зоне СВО."Хочу вновь особо отметить мужество и решимость наших солдат и офицеров, сражающихся на передовой. А также самоотверженный труд десятков тысяч гражданских специалистов, врачей, учителей, строителей, инженеров, рабочих, всех, кто честно выполняет свой долг, порой в очень сложных, опасных условиях, помогает шаг за шагом восстановить, наладить мирную жизнь, созидательную жизнь в Новороссии и Донбассе", - сказал Путин в ходе открытия социальных объектов в новых субъектах РФ в режиме видеоконференции.Тридцатого сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Памятная дата была установлена федеральным законом 28 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20240930/putin-1975522087.html
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безопасность, новороссия, россия, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Новороссия, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Путин отметил мужество и решимость российских военных в зоне спецоперации
Путин отметил мужество и решимость российских военных на передовой в зоне СВО