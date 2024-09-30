https://ria.ru/20240930/putin-1975486118.html

Путин в понедельник откроет объекты социнфраструктуры в новых регионах

Путин в понедельник откроет объекты социнфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024

Путин в понедельник откроет объекты социнфраструктуры в новых регионах

Президент РФ Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции откроет ряд объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России, сообщил... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:39

2024-09-30T12:39

2024-09-30T12:40

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции откроет ряд объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В течение дня у главы государства рабочие встречи, в Ново-Огарево он сегодня работает, внутреннего характера. В середине дня также мы ожидаем, что президент в режиме видеоконференции откроет целый ряд объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России", - сказал Песков журналистам. Кроме того, он напомнил, что 30 сентября - день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.

https://ria.ru/20240806/putin-1964400237.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, владимир путин