https://ria.ru/20240930/putin-1975486118.html
Путин в понедельник откроет объекты социнфраструктуры в новых регионах
Путин в понедельник откроет объекты социнфраструктуры в новых регионах - РИА Новости, 30.09.2024
Путин в понедельник откроет объекты социнфраструктуры в новых регионах
Президент РФ Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции откроет ряд объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России, сообщил... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:39
2024-09-30T12:39
2024-09-30T12:40
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции откроет ряд объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В течение дня у главы государства рабочие встречи, в Ново-Огарево он сегодня работает, внутреннего характера. В середине дня также мы ожидаем, что президент в режиме видеоконференции откроет целый ряд объектов социальной инфраструктуры в новых регионах России", - сказал Песков журналистам. Кроме того, он напомнил, что 30 сентября - день воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией.
https://ria.ru/20240806/putin-1964400237.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в понедельник откроет объекты социнфраструктуры в новых регионах
Песков: Путин в понедельник откроет объекты социнфраструктуры в новых регионах