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Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/putin-1975427096.html
Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин
Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:29
2024-09-30T09:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты. "Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин

Путин: все намеченные цели будут достигнуты

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты.
"Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
День воссоединения новых регионов с Россией
01:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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