https://ria.ru/20240930/putin-1975427096.html
Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин
Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:29
2024-09-30T09:29
2024-09-30T09:29
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты. "Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин
Путин: все намеченные цели будут достигнуты