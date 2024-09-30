https://ria.ru/20240930/putin-1975427096.html

Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин

Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024

Все намеченные цели будут достигнуты, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:29

2024-09-30T09:29

2024-09-30T09:29

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что правда на стороне России и все намеченные цели будут достигнуты. "Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда на нашей стороне. Все намеченные цели будут достигнуты", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2024

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин