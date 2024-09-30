https://ria.ru/20240930/putin-1975426918.html
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин
Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:29
2024-09-30T09:29
2024-09-30T09:29
россия
украина
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970727071_0:70:2837:1666_1920x0_80_0_0_d8d94e09ee1a5126c7c32737f4de4291.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию, заявил президент России Владимир Путин. Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения четырех новых регионов с Россией, напомнил, что Москва пыталась достичь мирного урегулирования украинского кризиса. "Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - отметил Путин в видеообращении.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970727071_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_edbd6907ddd27b784c303dc1d619903e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, москва, владимир путин
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин
Путин: Запад превратил Украину в военный плацдарм, нацеленный на Россию