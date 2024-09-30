https://ria.ru/20240930/putin-1975426918.html

Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин

Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024

Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин

Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:29

2024-09-30T09:29

2024-09-30T09:29

россия

украина

москва

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию, заявил президент России Владимир Путин. Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения четырех новых регионов с Россией, напомнил, что Москва пыталась достичь мирного урегулирования украинского кризиса. "Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - отметил Путин в видеообращении.

https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html

россия

украина

москва

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2024

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россия, украина, москва, владимир путин