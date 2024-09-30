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Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
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09:29 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/putin-1975426918.html
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин
Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:29
2024-09-30T09:29
россия
украина
москва
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию, заявил президент России Владимир Путин. Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения четырех новых регионов с Россией, напомнил, что Москва пыталась достичь мирного урегулирования украинского кризиса. "Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - отметил Путин в видеообращении.
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россия, украина, москва, владимир путин
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин
Запад превратил Украину в свою колонию, заявил Путин

Путин: Запад превратил Украину в военный плацдарм, нацеленный на Россию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Западные элиты превратили Украину в свою колонию, военный плацдарм, который нацелен на Россию, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения четырех новых регионов с Россией, напомнил, что Москва пыталась достичь мирного урегулирования украинского кризиса.
"Вы знаете, чем закончились эти переговоры: ложью, подлогом и обманом со стороны западных элит, которые за это время превратили Украину в свою колонию, в военный плацдарм, нацеленный на Россию", - отметил Путин в видеообращении.
Митинг-концерт в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
День воссоединения новых регионов с Россией
01:43
 
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