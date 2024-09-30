https://ria.ru/20240930/putin-1975423646.html

Россия шла к воссоединению с новыми регионами через испытания, заявил Путин

Россия шла к воссоединению с новыми регионами через испытания, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024

Россия шла к воссоединению с новыми регионами через испытания, заявил Путин

Россия ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области шли к воссоединению через непростые испытания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:16

2024-09-30T09:16

2024-09-30T09:16

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области шли к воссоединению через непростые испытания, заявил президент России Владимир Путин. Путин в видеообращении поздравил россиян с Днем воссоединения четырех регионов с Россией, назвав событие судьбоносным. "Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии", - отметил Путин в видеообращении.

https://ria.ru/20240930/matvienko-1975422162.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. 2024-09-30T09:16 true PT3M56S

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин