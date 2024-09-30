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Россия шла к воссоединению с новыми регионами через испытания, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
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09:16 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/putin-1975423646.html
Россия шла к воссоединению с новыми регионами через испытания, заявил Путин
Россия шла к воссоединению с новыми регионами через испытания, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Россия шла к воссоединению с новыми регионами через испытания, заявил Путин
Россия ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области шли к воссоединению через непростые испытания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:16
2024-09-30T09:16
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области шли к воссоединению через непростые испытания, заявил президент России Владимир Путин. Путин в видеообращении поздравил россиян с Днем воссоединения четырех регионов с Россией, назвав событие судьбоносным. "Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии", - отметил Путин в видеообращении.
https://ria.ru/20240930/matvienko-1975422162.html
россия
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Обращение Путина в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Путин обратился к россиянам в честь дня воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Россия шла к воссоединению с новыми регионами через испытания, заявил Путин

Путин: Россия шла к воссоединению с новыми регионами через непростые испытания

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области шли к воссоединению через непростые испытания, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в видеообращении поздравил россиян с Днем воссоединения четырех регионов с Россией, назвав событие судьбоносным.
"Мы шли к нему через годы и непростые испытания, знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов, блокады долгих восемь лет жил Донбасс, каким притеснениям подвергались жители Новороссии", - отметил Путин в видеообращении.
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Матвиенко поздравила новые регионы с Днем воссоединения с Россией
09:11
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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