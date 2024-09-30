https://ria.ru/20240930/putin-1975421740.html
Россия гордится своими героями, заявил Путин
Россия гордится своими героями, заявил Путин - РИА Новости, 30.09.2024
Россия гордится своими героями, заявил Путин
Герои СВО сегодня защищают всю Россию, страна ими гордится, делает все, чтобы поддержать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:10
2024-09-30T09:10
2024-09-30T09:25
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Герои СВО сегодня защищают всю Россию, страна ими гордится, делает все, чтобы поддержать, заявил президент России Владимир Путин.Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения четырех новых регионов с Россией отметил, что память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам дают силы участникам СВО."Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем всё, чтобы поддержать их", - отметил Путин в видеообращении.Он также отметил вклад бизнеса, волонтеров, религиозных организаций и парламентских партий в восстановление новых регионов."На освобождённых территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
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россия, донбасс, владимир путин, новороссия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Новороссия, Безопасность
Россия гордится своими героями, заявил Путин
Путин: бойцы СВО защищают страну, Россия ими гордится
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Герои СВО сегодня защищают всю Россию, страна ими гордится, делает все, чтобы поддержать, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в видеообращении в честь Дня воссоединения четырех новых регионов с Россией отметил, что память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам дают силы участникам СВО.
"Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями, делаем всё, чтобы поддержать их", - отметил Путин в видеообращении.
Он также отметил вклад бизнеса, волонтеров, религиозных организаций и парламентских партий в восстановление новых регионов.
"На освобождённых территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии", - сообщил Путин.