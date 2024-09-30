https://ria.ru/20240930/pushilin-1975517126.html

Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, заявил Пушилин

Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2024

Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, поскольку ВСУ все еще обстреливают... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:07

2024-09-30T14:07

2024-09-30T14:07

донецкая народная республика

донецк

угледар

денис пушилин

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, поскольку ВСУ все еще обстреливают город со стороны городов Угледар и Курахово. "Донецк еще... нельзя назвать полностью безопасным городом, несмотря на то, что это столица (региона) и что со стороны России было очень много усилий для обеспечения безопасности в рамках поручения президента", - сказал Пушилин.Он также отметил, что после освобождения Авдеевки улучшилась ситуация в Куйбышевском, Кировском, Киевском районах Донецка. По словам Пушилина, обстановка остается напряженной в Петровском районе и частично - в Кировском. "Для нас очень важным является освобождение как Угледара, так и Курахова, потому что именно оттуда прилетают снаряды по нашему любимому Донецку", - добавил глава региона. По словам Пушилина, за прошлую неделю в ДНР в результате обстрелов ВСУ было ранено 58 человек, из них девять детей и один человек погиб.

https://ria.ru/20240930/vsu-1975463637.html

донецкая народная республика

донецк

угледар

россия

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донецкая народная республика, донецк, угледар, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия