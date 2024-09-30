https://ria.ru/20240930/pushilin-1975517126.html
Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, заявил Пушилин
Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.09.2024
Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, заявил Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, поскольку ВСУ все еще обстреливают... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:07
2024-09-30T14:07
2024-09-30T14:07
донецкая народная республика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, поскольку ВСУ все еще обстреливают город со стороны городов Угледар и Курахово. "Донецк еще... нельзя назвать полностью безопасным городом, несмотря на то, что это столица (региона) и что со стороны России было очень много усилий для обеспечения безопасности в рамках поручения президента", - сказал Пушилин.Он также отметил, что после освобождения Авдеевки улучшилась ситуация в Куйбышевском, Кировском, Киевском районах Донецка. По словам Пушилина, обстановка остается напряженной в Петровском районе и частично - в Кировском. "Для нас очень важным является освобождение как Угледара, так и Курахова, потому что именно оттуда прилетают снаряды по нашему любимому Донецку", - добавил глава региона. По словам Пушилина, за прошлую неделю в ДНР в результате обстрелов ВСУ было ранено 58 человек, из них девять детей и один человек погиб.
https://ria.ru/20240930/vsu-1975463637.html
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донецкая народная республика, донецк, угледар, денис пушилин, вооруженные силы украины, россия
Донецкая Народная Республика, Донецк, Угледар, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Россия
Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин: Донецк пока нельзя назвать полностью безопасным городом