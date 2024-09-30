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ПСБ: важен более адресный подход к формированию госпрограмм для бизнеса - РИА Новости, 30.09.2024
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11:13 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/psb-1975456131.html
ПСБ: важен более адресный подход к формированию госпрограмм для бизнеса
ПСБ: важен более адресный подход к формированию госпрограмм для бизнеса - РИА Новости, 30.09.2024
ПСБ: важен более адресный подход к формированию госпрограмм для бизнеса
Инструменты государственной поддержки бизнеса, запущенные в период острой экономической ситуации, сохраняют свою актуальность, однако нуждаются в изменении... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:13
2024-09-30T11:13
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Инструменты государственной поддержки бизнеса, запущенные в период острой экономической ситуации, сохраняют свою актуальность, однако нуждаются в изменении подходов к их формированию, считает старший вице-президент – руководитель блока малого бизнеса ПСБ Ирина Жимерина Об этом она заявила в ходе своего выступления на круглом столе "Финансирование МСП: решаются ли проблемы?", организованном в рамках XXI Международного банковского форума. "Дополнительные меры поддержки нужны в кризисные времена, и они могут отсутствовать, когда в экономике все хорошо. Но, с другой стороны, необходимо менять и подход к программам поддержки – нужно либо сокращать лимиты выдаваемых средств с параллельным увеличением количества выдач, либо следует концентрироваться на определенных отраслях, которые будут вносить в развитие экономики свой весомый вклад, делая поддержку более адресной", – привели в пресс-службе банка слова Жимериной. Кроме того, топ-менеджер ПСБ считает важным в госпрограммах отделить предприятия, работающие в новых субъектах и в приграничных областях, от прочих предприятий страны. "Мы &lt;…&gt; понимаем, насколько потребность предпринимателей этих регионов в мерах господдержки сейчас высока. И мы абсолютно точно понимаем, что как минимум в рамках выработки новых программ эти субъекты целесообразно отделять от остального бизнеса на территории России. Мы смогли убедиться, что это невозможно смешивать в дальнейшем", – сказала Жимерина. Также она отметила необходимость стимулирования бизнеса к внедрению цифровизации и технологичного подхода к своей деятельности, повышению качества и производительности труда – эти меры, по ее мнению, позволят предпринимателям сохранять рентабельность бизнеса в условиях высокой ключевой ставки.
https://ria.ru/20240927/psb-1975001648.html
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Банки, Россия, ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ: важен более адресный подход к формированию госпрограмм для бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Инструменты государственной поддержки бизнеса, запущенные в период острой экономической ситуации, сохраняют свою актуальность, однако нуждаются в изменении подходов к их формированию, считает старший вице-президент – руководитель блока малого бизнеса ПСБ Ирина Жимерина
Об этом она заявила в ходе своего выступления на круглом столе "Финансирование МСП: решаются ли проблемы?", организованном в рамках XXI Международного банковского форума.
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"Дополнительные меры поддержки нужны в кризисные времена, и они могут отсутствовать, когда в экономике все хорошо. Но, с другой стороны, необходимо менять и подход к программам поддержки – нужно либо сокращать лимиты выдаваемых средств с параллельным увеличением количества выдач, либо следует концентрироваться на определенных отраслях, которые будут вносить в развитие экономики свой весомый вклад, делая поддержку более адресной", – привели в пресс-службе банка слова Жимериной.
Кроме того, топ-менеджер ПСБ считает важным в госпрограммах отделить предприятия, работающие в новых субъектах и в приграничных областях, от прочих предприятий страны.
"Мы <…> понимаем, насколько потребность предпринимателей этих регионов в мерах господдержки сейчас высока. И мы абсолютно точно понимаем, что как минимум в рамках выработки новых программ эти субъекты целесообразно отделять от остального бизнеса на территории России. Мы смогли убедиться, что это невозможно смешивать в дальнейшем", – сказала Жимерина.
Также она отметила необходимость стимулирования бизнеса к внедрению цифровизации и технологичного подхода к своей деятельности, повышению качества и производительности труда – эти меры, по ее мнению, позволят предпринимателям сохранять рентабельность бизнеса в условиях высокой ключевой ставки.
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