https://ria.ru/20240930/psb-1975456131.html

ПСБ: важен более адресный подход к формированию госпрограмм для бизнеса

ПСБ: важен более адресный подход к формированию госпрограмм для бизнеса - РИА Новости, 30.09.2024

ПСБ: важен более адресный подход к формированию госпрограмм для бизнеса

Инструменты государственной поддержки бизнеса, запущенные в период острой экономической ситуации, сохраняют свою актуальность, однако нуждаются в изменении... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:13

2024-09-30T11:13

2024-09-30T11:13

банки

россия

псб (банк псб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Инструменты государственной поддержки бизнеса, запущенные в период острой экономической ситуации, сохраняют свою актуальность, однако нуждаются в изменении подходов к их формированию, считает старший вице-президент – руководитель блока малого бизнеса ПСБ Ирина Жимерина Об этом она заявила в ходе своего выступления на круглом столе "Финансирование МСП: решаются ли проблемы?", организованном в рамках XXI Международного банковского форума. "Дополнительные меры поддержки нужны в кризисные времена, и они могут отсутствовать, когда в экономике все хорошо. Но, с другой стороны, необходимо менять и подход к программам поддержки – нужно либо сокращать лимиты выдаваемых средств с параллельным увеличением количества выдач, либо следует концентрироваться на определенных отраслях, которые будут вносить в развитие экономики свой весомый вклад, делая поддержку более адресной", – привели в пресс-службе банка слова Жимериной. Кроме того, топ-менеджер ПСБ считает важным в госпрограммах отделить предприятия, работающие в новых субъектах и в приграничных областях, от прочих предприятий страны. "Мы <…> понимаем, насколько потребность предпринимателей этих регионов в мерах господдержки сейчас высока. И мы абсолютно точно понимаем, что как минимум в рамках выработки новых программ эти субъекты целесообразно отделять от остального бизнеса на территории России. Мы смогли убедиться, что это невозможно смешивать в дальнейшем", – сказала Жимерина. Также она отметила необходимость стимулирования бизнеса к внедрению цифровизации и технологичного подхода к своей деятельности, повышению качества и производительности труда – эти меры, по ее мнению, позволят предпринимателям сохранять рентабельность бизнеса в условиях высокой ключевой ставки.

https://ria.ru/20240927/psb-1975001648.html

https://ria.ru/20240904/psb-1970503947.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

банки, россия, псб (банк псб)