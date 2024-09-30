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На блогера Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков
На блогера Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 30.09.2024
На блогера Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков
Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Сергея Косенко, который ранее снял видео с броском младенца в сугроб,... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:05
2024-09-30T20:05
2024-09-30T20:05
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Сергея Косенко, который ранее снял видео с броском младенца в сугроб, за пропаганду наркотических средств в сети, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступил административный протокол в отношении Косенко С.С.", - рассказал собеседник агентства. За пропаганду наркотических средств в сети ему грозит штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. Косенко, находящийся за рубежом, в начале 2024 года разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на Косенко. Сам блогер разместил на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что "в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа".
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происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, сергей жорин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Сергей Жорин, Следственный комитет России (СК РФ)
На блогера Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков
Блогеру, бросившему младенца в снег, грозит штраф за пропаганду наркотиков
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Сергея Косенко, который ранее снял видео с броском младенца в сугроб, за пропаганду наркотических средств в сети, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступил административный протокол в отношении Косенко С.С.", - рассказал собеседник агентства.
За пропаганду наркотических средств в сети ему грозит штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей.
Косенко, находящийся за рубежом, в начале 2024 года разместил в запрещенных в России
социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
поручил возбудить уголовное дело на Косенко.
Сам блогер разместил на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет.
Его адвокат Сергей Жорин
заявлял, что "в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа".