https://ria.ru/20240930/propaganda-1975606671.html

На блогера Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков

На блогера Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков - РИА Новости, 30.09.2024

На блогера Косенко составили протокол за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Сергея Косенко, который ранее снял видео с броском младенца в сугроб,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:05

2024-09-30T20:05

2024-09-30T20:05

происшествия

россия

москва

александр бастрыкин

сергей жорин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920302833_0:396:1081:1004_1920x0_80_0_0_d40af52aa46d5f7a7f08182a6bab0055.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный на блогера Сергея Косенко, который ранее снял видео с броском младенца в сугроб, за пропаганду наркотических средств в сети, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступил административный протокол в отношении Косенко С.С.", - рассказал собеседник агентства. За пропаганду наркотических средств в сети ему грозит штраф в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч рублей. Косенко, находящийся за рубежом, в начале 2024 года разместил в запрещенных в России социальных сетях видео, на котором бросает двухмесячного ребенка в снег. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на Косенко. Сам блогер разместил на своей странице в соцсети пост с извинениями за видео. Он пояснил, что планировал провести обучающие курсы по использованию искусственного интеллекта, дипфейкам и монтажу видео. Для этого он создал ролик с младенцем и выложил его в интернет. Его адвокат Сергей Жорин заявлял, что "в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа".

https://ria.ru/20240808/translyatsiya-1965068431.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, александр бастрыкин, сергей жорин, следственный комитет россии (ск рф)