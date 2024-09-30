https://ria.ru/20240930/programma-1975582622.html

Программу "Карта гражданина Молдовы" запускают в России

Программу "Карта гражданина Молдовы" запускают в России - РИА Новости, 30.09.2024

Программу "Карта гражданина Молдовы" запускают в России

Безлимитная сотовая связь, интернет, телемедицина с круглосуточной консультацией врачей – все эти и многие другие услуги станут доступны в рамках социальной... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T17:45

2024-09-30T17:45

2024-09-30T17:45

россия

молдавия

тирасполь

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Безлимитная сотовая связь, интернет, телемедицина с круглосуточной консультацией врачей – все эти и многие другие услуги станут доступны в рамках социальной программы "Карта гражданина Молдовы в РФ", сообщила председатель общественного совета Культурно-образовательного центра Молдовы в России Елена Булхак.Заявление прозвучало на пресс-конференции, посвященной презентации "Карты гражданина Молдовы" в Мультимедийном международном пресс-центре МИА "Россия сегодня"Социальная программа для связи с родиной и поддержки соотечественников запущена Культурно-образовательным центром Молдовы в России. Цель программы – помощь гражданам Молдовы в адаптации к условиям проживания в другой стране."Культурно-образовательный центр Молдовы в России открылся в декабре 2023 года для сохранения молдавской культуры и традиций, а также поддержки соотечественников на территории России. Многие наши земляки сталкиваются с трудностями при переезде в другую страну, поэтому для комфортного проживания мы запускаем социальную программу "Карта гражданина Молдовы в РФ", – сказала Булхак.Социальный пакет программы включает в себя участие в мероприятиях Культурно-образовательного центра Молдовы, бесплатную юридическую помощь и консультации по вопросам оформления гражданства, паспорта Молдовы, оформления патента на работу, безлимитной сотовой связи и телемедицины."Карта гражданина Молдовы поможет в поддержании связей с соотечественниками и родиной, а также защитит от непредвиденных обстоятельств. Получить карту смогут граждане Молдовы, проживающие в России, старше 18 лет, при подтверждении наличия молдавского паспорта", – рассказал, в свою очередь, председатель делового сообщества Культурно-образовательного центра Молдовы в России Григорий Кожокару.Поддержку в реализации программы оказали крупные российские компании – СберМобайл, СберПрайм и "РЕСО-Гарантия".Как отметил директор по коммуникациям СберМобайл Павел Никифоров, в рамках проекта будет предоставлена безлимитная сотовая связь и безлимитные мессенджеры для связи с родными, 30 ГБ интернета, бесплатное обслуживание карт и другие бонусы.Управляющий продуктами ДМС "РЕСО-Гарантия" Борис Болдырев отметил, что кроме услуг телемедицины с круглосуточной поддержкой от врачей и онлайн-консультаций психологов, в социальный пакет карты входит также посмертная репатриация тела в Молдову.Список услуг, предоставляемых по карте, будет расширяться и дополняться."В зависимости от запроса соотечественников мы планируем расширять перечень предоставляемых услуг. В ближайших планах – включить обучение по виноделию и помощь в переводе документов", – сказал член Ассамблеи народов России, председатель Липецкой общественной организации содействию развития и поддержке молдавской культуры "Родина" Виктор Стадницкий.Помимо материальных благ, карта дает возможность бесплатно посещать мероприятия Культурно-образовательного центра и общаться с соотечественниками."В свое время я переехала в Россию из Тирасполя и тоже ощутила сложности при переезде. Мои дети уже растут в России, но не забывают свои корни. За время работы Культурно-образовательного центра я с уверенностью могу сказать, что каждое мероприятие пропитано культурой и обычаями Молдовы. Приятно наблюдать как приходят семьи, дети имеют возможность, находясь в другой стране впитать нашу культуру, язык, найти своих земляков. Карта даст возможность знакомиться, объединяться, посещать культурные мероприятия и растить детей, не упуская незримую связь с родиной", – поделилась амбассадор проекта, певица Ольга Варвус.Ее поддержал поэт, прозаик, драматург Виктор Пеленягрэ. "Карта для граждан Молдовы — это, действительно, про связь с соотечественниками, родиной, и о надежности в завтрашнем дне. Как этническому молдаванину, мне очень приятно, что про наших соотечественников не забывают в России. Здесь они могут жить свободно, сохраняя при этом язык и свою идентичность", – отметил Пеленягрэ.В рамках презентации состоялось вручение первых карт. Их первыми обладателями стали пятеро граждан Молдовы, проживающие в России и активно принимающие участие в мероприятиях Культурно-образовательного центра Молдовы. Среди них – мама пятнадцати детей Татьяна Карасени, отец девяти детей Федор Богуш, мама десяти детей Инга Анохина, студент 4-го курса Российского университета дружбы народов Дмитрий Гараба, пенсионерка Светлана Ангелуца.Заявки на получение "Карты гражданина Молдовы в РФ" начнут принимать с 1 октября на сайте MDCARD.RU. В первую очередь карту смогут получить жители 17-ти регионов, в которых открыты общественные приемные Культурно-образовательного центра Молдовы. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Мегион и Ханты-Мансийский автономный округ, Сочи и Краснодарский край, Ставропольский край, Липецкая, Рязанская, Костромская, Курская, Калужская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Воронежская, Нижегородская, Ростовская и Тульская области. Если региона нет в списках, то будут рассмотрены варианты оформления карты.

https://ria.ru/20240929/moldaviya-1975364502.html

https://ria.ru/20240923/moldavija-1974250994.html

https://ria.ru/20240929/moldavija-1975343614.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, молдавия, тирасполь