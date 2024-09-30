Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 30.09.2024 (обновлено: 13:12 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/prizyv-1975490137.html
Путин подписал указ об осеннем призыве
Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 30.09.2024
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу граждан РФ. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:45
2024-09-30T13:12
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965873781_0:445:2850:2048_1920x0_80_0_0_25034057aa6ba8faded7a49e9808c0f1.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу граждан РФ.Согласно указу, опубликованному в понедельник на официальном портале правовой информации, с 1 октября по 31 декабря будут призваны 133 тысячи человек."Осуществить с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву на военную службу, в количестве 133 тысяч человек", - говорится в указе.Верхняя граница возраста для призыва на срочную службу в России была повышена с 1 января 2024 года. Вместе с тем, новые правила не касаются тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также тех, кому 28 или 29 лет и кто уже пребывает в запасе.Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, сообщил ранее на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории РФ, отмечал он.
https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451688.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965873781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ab10723b6e222ddf2143bf74778762a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Россия, Безопасность
Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу 133 тысяч человек

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНабор на военную службу
Набор на военную службу - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Набор на военную службу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу граждан РФ.
Согласно указу, опубликованному в понедельник на официальном портале правовой информации, с 1 октября по 31 декабря будут призваны 133 тысячи человек.
"Осуществить с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву на военную службу, в количестве 133 тысяч человек", - говорится в указе.
Верхняя граница возраста для призыва на срочную службу в России была повышена с 1 января 2024 года. Вместе с тем, новые правила не касаются тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также тех, кому 28 или 29 лет и кто уже пребывает в запасе.
Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, сообщил ранее на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории РФ, отмечал он.
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв
Вчера, 11:03
 
РоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала