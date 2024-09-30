https://ria.ru/20240930/prizyv-1975490137.html

Путин подписал указ об осеннем призыве

Путин подписал указ об осеннем призыве - РИА Новости, 30.09.2024

Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу граждан РФ. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:45

2024-09-30T12:45

2024-09-30T13:12

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу граждан РФ.Согласно указу, опубликованному в понедельник на официальном портале правовой информации, с 1 октября по 31 декабря будут призваны 133 тысячи человек."Осуществить с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву на военную службу, в количестве 133 тысяч человек", - говорится в указе.Верхняя граница возраста для призыва на срочную службу в России была повышена с 1 января 2024 года. Вместе с тем, новые правила не касаются тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также тех, кому 28 или 29 лет и кто уже пребывает в запасе.Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, сообщил ранее на брифинге заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории РФ, отмечал он.

https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451688.html

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россия, безопасность