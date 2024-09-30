https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451688.html

В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв

В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв - РИА Новости, 30.09.2024

В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв

Во вторник, 1 октября, в России начнется осенний призыв, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:03

2024-09-30T11:03

2024-09-30T11:29

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Во вторник, 1 октября, в России начнется осенний призыв, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге в Минобороны рассказал, как он будет проходить.С 15 октября по вторникам и четвергам будет работать прямая линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, на которой можно будет разъяснить все вопросы службы по призыву.

https://ria.ru/20240930/prizyv-1975452626.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф