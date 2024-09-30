В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв
Генштаб: осенний призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря
Военные билеты призывников . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Во вторник, 1 октября, в России начнется осенний призыв, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге в Минобороны рассказал, как он будет проходить.
- Служить нужно будет 12 месяцев, отправка со сборных пунктов начнется 15 октября;
- призывников не будут привлекать к специальной военной операции в новых регионах;
- призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера, там мероприятия продлятся с 1 ноября по 31 декабря;
- оповещать о призыве граждан будут бумажными повестками, их будут доставлять лично под расписку или заказными письмами;
- призывники смогут в досудебном порядке оспаривать решения призывных комиссий, подать жалобу можно будет через "Госуслуги" или в МФЦ;
- около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, после обучения их направят в войска;
- продолжится формирование научных, научно-производственных и спортивных подразделений, требования для кандидатов на службу в них опубликованы на сайте Минобороны.
С 15 октября по вторникам и четвергам будет работать прямая линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, на которой можно будет разъяснить все вопросы службы по призыву.