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В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв - РИА Новости, 30.09.2024
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11:03 30.09.2024 (обновлено: 11:29 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451688.html
В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв
В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв - РИА Новости, 30.09.2024
В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв
Во вторник, 1 октября, в России начнется осенний призыв, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:03
2024-09-30T11:29
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Во вторник, 1 октября, в России начнется осенний призыв, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге в Минобороны рассказал, как он будет проходить.С 15 октября по вторникам и четвергам будет работать прямая линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, на которой можно будет разъяснить все вопросы службы по призыву.
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
В Генштабе рассказали, как будет проходить осенний призыв

Генштаб: осенний призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкВоенные билеты призывников
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военные билеты призывников . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Во вторник, 1 октября, в России начнется осенний призыв, замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге в Минобороны рассказал, как он будет проходить.
  • Служить нужно будет 12 месяцев, отправка со сборных пунктов начнется 15 октября;
  • призывников не будут привлекать к специальной военной операции в новых регионах;
  • призыв будет проходить с 1 октября по 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера, там мероприятия продлятся с 1 ноября по 31 декабря;
  • оповещать о призыве граждан будут бумажными повестками, их будут доставлять лично под расписку или заказными письмами;
  • призывники смогут в досудебном порядке оспаривать решения призывных комиссий, подать жалобу можно будет через "Госуслуги" или в МФЦ;
  • около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, после обучения их направят в войска;
  • продолжится формирование научных, научно-производственных и спортивных подразделений, требования для кандидатов на службу в них опубликованы на сайте Минобороны.
С 15 октября по вторникам и четвергам будет работать прямая линия Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба, на которой можно будет разъяснить все вопросы службы по призыву.
Призывники - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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