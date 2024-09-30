https://ria.ru/20240930/prizyv-1975450901.html
Призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО
Призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО - РИА Новости, 30.09.2024
Призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО
Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, сообщил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T11:02
2024-09-30T11:02
2024-09-30T11:04
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга по осеннему призыву, который начинается 1 октября. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут", - сказал Цимлянский. По его словам, около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в войска. "Продолжится практика формирования научных подразделений, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Не оставим без внимания комплектование научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот, в которых созданы все необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов", - отметил Цимлянский.
https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451688.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО
Генштаб: призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга по осеннему призыву, который начинается 1 октября.
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут", - сказал Цимлянский.
По его словам, около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в войска.
"Продолжится практика формирования научных подразделений, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Не оставим без внимания комплектование научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот, в которых созданы все необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов", - отметил Цимлянский.