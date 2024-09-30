https://ria.ru/20240930/prizyv-1975450901.html

Призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО

Призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО - РИА Новости, 30.09.2024

Призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО

Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, сообщил заместитель начальника Главного... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:02

2024-09-30T11:02

2024-09-30T11:04

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга по осеннему призыву, который начинается 1 октября. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации. Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут", - сказал Цимлянский. По его словам, около трети призывников попадут в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения они будут направлены в войска. "Продолжится практика формирования научных подразделений, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Не оставим без внимания комплектование научно-производственных подразделений, осуществляющих внедрение в производство передовых идей и прорывных технологий, а также спортивных рот, в которых созданы все необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов", - отметил Цимлянский.

https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, россия