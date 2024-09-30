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В Минздраве рассказали, когда следует прививаться от гриппа - РИА Новости, 30.09.2024
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00:32 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/privivki-1975394450.html
В Минздраве рассказали, когда следует прививаться от гриппа
В Минздраве рассказали, когда следует прививаться от гриппа - РИА Новости, 30.09.2024
В Минздраве рассказали, когда следует прививаться от гриппа
Прививать от гриппа следует с сентября и до начала эпидемического подъема заболеваемости, так как иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:32
2024-09-30T00:32
общество
здоровье - общество
россия
владимир чуланов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Прививать от гриппа следует с сентября и до начала эпидемического подъема заболеваемости, так как иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней после вакцинации, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. "Российские вакцины, которые доступны в поликлиниках и пунктах вакцинации, эффективны и безопасны, защищают от всех актуальных в этом году вариантов вируса гриппа. Прививаться следует, начиная с сентября, до эпидемического подъема заболеваемости, поскольку иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней после прививки и сохраняется до года",- сказал Чуланов журналистам. Он отметил, что в настоящее время в России наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю с 16 по 22 сентября число заболевших увеличилось на 25% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 880 тысяч случаев, пояснил Чуланов. По его словам, грипп относится к наиболее тяжелым заболеваниям среди респираторных вирусных инфекций и может приводить к серьезным осложнениям, таким как пневмония, синуситы, обострение хронических и особенно сердечно-сосудистых заболеваний. При этом основной и эффективной мерой профилактики является вакцинация, подчеркнул специалист.
https://ria.ru/20240924/rospotrebnadzor-1974379815.html
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общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Чуланов
В Минздраве рассказали, когда следует прививаться от гриппа

Минздрав: прививаться от гриппа следует с сентября и до начала эпидемии

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа у станции метро "ЦСКА" в Москве
Девушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа у станции метро ЦСКА в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка у мобильного пункта вакцинации населения от гриппа у станции метро "ЦСКА" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Прививать от гриппа следует с сентября и до начала эпидемического подъема заболеваемости, так как иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней после вакцинации, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
"Российские вакцины, которые доступны в поликлиниках и пунктах вакцинации, эффективны и безопасны, защищают от всех актуальных в этом году вариантов вируса гриппа. Прививаться следует, начиная с сентября, до эпидемического подъема заболеваемости, поскольку иммунитет вырабатывается организмом не сразу, а через 14 дней после прививки и сохраняется до года",- сказал Чуланов журналистам.
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Он отметил, что в настоящее время в России наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю с 16 по 22 сентября число заболевших увеличилось на 25% по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано свыше 880 тысяч случаев, пояснил Чуланов.
По его словам, грипп относится к наиболее тяжелым заболеваниям среди респираторных вирусных инфекций и может приводить к серьезным осложнениям, таким как пневмония, синуситы, обострение хронических и особенно сердечно-сосудистых заболеваний. При этом основной и эффективной мерой профилактики является вакцинация, подчеркнул специалист.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир Чуланов
 
 
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