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В Приморье задержали мужчину, бродившего с пневматикой по поселку - РИА Новости, 30.09.2024
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20:15 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/primore-1975608319.html
В Приморье задержали мужчину, бродившего с пневматикой по поселку
В Приморье задержали мужчину, бродившего с пневматикой по поселку - РИА Новости, 30.09.2024
В Приморье задержали мужчину, бродившего с пневматикой по поселку
Ранее судимого мужчину, который ходил с пневматическим оружием по поселку в Приморье, задержали, проводится проверка, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:15
2024-09-30T20:15
происшествия
россия
надеждинский район
артем
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Ранее судимого мужчину, который ходил с пневматическим оружием по поселку в Приморье, задержали, проводится проверка, сообщает управление МВД России по региону. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как у подъезда многоквартирного дома стоит мужчина с ружьем и бутылкой. Он что-то кричит кому-то из жильцов, а после ответа берет ружье, бутылку и идет вдоль дома. Завернув за угол, мужчина вскидывает ружье и прицеливается, но через несколько секунд опускает его. По данным полиции, инцидент произошел в приморском поселке Новый Надеждинского района. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее судимый 37-летний житель города Артема Приморского края. Нарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пневматическое оружие изъято", - говорится в сообщении. Проводится проверка, по ее результатам будет принято законное и обоснованное решение, заключили в УМВД.
https://ria.ru/20240724/vystrel-1961735326.html
россия
надеждинский район
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происшествия, россия, надеждинский район, артем, приморский край
Происшествия, Россия, Надеждинский район, Артем, Приморский край
В Приморье задержали мужчину, бродившего с пневматикой по поселку

В Приморье задержали мужчину, который ходил с пневматическим оружием по поселку

© Фото : Полиция Приморья/TelegramМужчина, который ходил с пневматическим оружием по поселку в Приморье, задержан
Мужчина, который ходил с пневматическим оружием по поселку в Приморье, задержан - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
Мужчина, который ходил с пневматическим оружием по поселку в Приморье, задержан
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Ранее судимого мужчину, который ходил с пневматическим оружием по поселку в Приморье, задержали, проводится проверка, сообщает управление МВД России по региону.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как у подъезда многоквартирного дома стоит мужчина с ружьем и бутылкой. Он что-то кричит кому-то из жильцов, а после ответа берет ружье, бутылку и идет вдоль дома. Завернув за угол, мужчина вскидывает ружье и прицеливается, но через несколько секунд опускает его.
По данным полиции, инцидент произошел в приморском поселке Новый Надеждинского района.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее судимый 37-летний житель города Артема Приморского края. Нарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пневматическое оружие изъято", - говорится в сообщении.
Проводится проверка, по ее результатам будет принято законное и обоснованное решение, заключили в УМВД.
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ПроисшествияРоссияНадеждинский районАртемПриморский край
 
 
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