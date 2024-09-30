https://ria.ru/20240930/primore-1975608319.html

В Приморье задержали мужчину, бродившего с пневматикой по поселку

В Приморье задержали мужчину, бродившего с пневматикой по поселку - РИА Новости, 30.09.2024

В Приморье задержали мужчину, бродившего с пневматикой по поселку

Ранее судимого мужчину, который ходил с пневматическим оружием по поселку в Приморье, задержали, проводится проверка, сообщает управление МВД России по региону. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:15

2024-09-30T20:15

2024-09-30T20:15

происшествия

россия

надеждинский район

артем

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Ранее судимого мужчину, который ходил с пневматическим оружием по поселку в Приморье, задержали, проводится проверка, сообщает управление МВД России по региону. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как у подъезда многоквартирного дома стоит мужчина с ружьем и бутылкой. Он что-то кричит кому-то из жильцов, а после ответа берет ружье, бутылку и идет вдоль дома. Завернув за угол, мужчина вскидывает ружье и прицеливается, но через несколько секунд опускает его. По данным полиции, инцидент произошел в приморском поселке Новый Надеждинского района. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан ранее судимый 37-летний житель города Артема Приморского края. Нарушитель доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пневматическое оружие изъято", - говорится в сообщении. Проводится проверка, по ее результатам будет принято законное и обоснованное решение, заключили в УМВД.

https://ria.ru/20240724/vystrel-1961735326.html

россия

надеждинский район

артем

приморский край

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происшествия, россия, надеждинский район, артем, приморский край