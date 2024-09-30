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В Приморье иностранца заподозрили в хулиганстве
В Приморье иностранца заподозрили в хулиганстве - РИА Новости, 30.09.2024
В Приморье иностранца заподозрили в хулиганстве
Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении иностранца, который демонстративно разбил окно сторожки больницы и применил физическую РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:18
2024-09-30T09:18
2024-09-30T09:18
происшествия
россия
приморский край
узбекистан
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Следователи в Приморье возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении иностранца, который демонстративно разбил окно сторожки больницы и применил физическую силу в отношении водителя автомобиля скорой помощи в Приморье, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю. По данным СК, предварительно установлено, ночью 23 сентября уроженец республики Узбекистан, нарушая общественный порядок, демонстративно разбил стекло сторожки медицинского учреждения на улице Русской во Владивостоке, а также применил физическое насилие в отношении водителя скорой медицинской помощи. По данному факту Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело о хулиганстве (пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ). "Следователями СКР принято решение о необходимости избрания в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее ходатайство направлено в суд", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, узбекистан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Приморский край, Узбекистан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье иностранца заподозрили в хулиганстве
В Приморье завели дело против уроженца Узбекистана, напавшего на водителя скорой