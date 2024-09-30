https://ria.ru/20240930/prilepin-1975519330.html

Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 30.09.2024

Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передает... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:16

2024-09-30T14:16

2024-09-30T15:13

происшествия

захар прилепин

россия

пионерский

нижегородская область

служба безопасности украины

украина

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Признать Пермякова виновным, <...> назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима", — огласил приговор судья.Обвиняемого также оштрафовали на 700 тысяч рублей.Согласно приговору, суд прекратил уголовное преследование фигуранта по статьям об обороте оружия и изготовлении взрывных устройств после его деятельного раскаяния. В апреле 2023 года после слежки за Прилепиным в нескольких регионах Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства в районе поселка Пионерский в Нижегородской области. Он установил их под полотно дороги недалеко от дома писателя.Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, взорвался. Последний погиб на месте, писатель получил множественные ранения. Преступника вскоре задержали и арестовали.На одном из последних заседаний суда Пермяков заявил, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство писателя. При этом он утверждает, что если бы заметил в машине Шубина, то не стал бы приводить в действие взрывное устройство.Фигуранта обвиняют по статьям "Теракт" и "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

https://radiosputnik.ru/20240919/svyaz-1973631681.html

https://ria.ru/20240919/prilepin-1973637154.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

россия

пионерский

нижегородская область

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происшествия, захар прилепин, россия, пионерский, нижегородская область, служба безопасности украины, украина, подрыв автомобиля захара прилепина