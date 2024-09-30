Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 30.09.2024 (обновлено: 15:13 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/prilepin-1975519330.html
Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению
Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению - РИА Новости, 30.09.2024
Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передает... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T14:16
2024-09-30T15:13
происшествия
захар прилепин
россия
пионерский
нижегородская область
служба безопасности украины
украина
подрыв автомобиля захара прилепина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975522501_0:150:3074:1879_1920x0_80_0_0_02e297887c83f7f1164d2f52112cc052.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний."Признать Пермякова виновным, &lt;...&gt; назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима", — огласил приговор судья.Обвиняемого также оштрафовали на 700 тысяч рублей.Согласно приговору, суд прекратил уголовное преследование фигуранта по статьям об обороте оружия и изготовлении взрывных устройств после его деятельного раскаяния. В апреле 2023 года после слежки за Прилепиным в нескольких регионах Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства в районе поселка Пионерский в Нижегородской области. Он установил их под полотно дороги недалеко от дома писателя.Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, взорвался. Последний погиб на месте, писатель получил множественные ранения. Преступника вскоре задержали и арестовали.На одном из последних заседаний суда Пермяков заявил, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство писателя. При этом он утверждает, что если бы заметил в машине Шубина, то не стал бы приводить в действие взрывное устройство.Фигуранта обвиняют по статьям "Теракт" и "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
https://radiosputnik.ru/20240919/svyaz-1973631681.html
https://ria.ru/20240919/prilepin-1973637154.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
россия
пионерский
нижегородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975522501_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67b4af212e19cf1d865d0d33142f5127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, захар прилепин, россия, пионерский, нижегородская область, служба безопасности украины, украина, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Захар Прилепин, Россия, Пионерский, Нижегородская область, Служба безопасности Украины, Украина, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Пермякова, совершившего покушение на Прилепина, приговорили к пожизненному

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАлександр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании в 2-м Западном окружном военном суде в Москве
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании в 2-м Западном окружном военном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании в 2-м Западном окружном военном суде в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Признать Пермякова виновным, <...> назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии особого режима", — огласил приговор судья.
Александр Пермяков, обвиняемый в подрыве автомобиля Захара Прилепина, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Следствие установило связь между покушениями на Прилепина и Татарского
19 сентября, 13:37
Обвиняемого также оштрафовали на 700 тысяч рублей.
Согласно приговору, суд прекратил уголовное преследование фигуранта по статьям об обороте оружия и изготовлении взрывных устройств после его деятельного раскаяния.
Гражданин Украины Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, принимает участие в заседании суда по видеосвязи из СИЗО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Писателя Прилепина хотели убить выстрелом в голову в Москве
19 сентября, 14:04
В апреле 2023 года после слежки за Прилепиным в нескольких регионах Пермяков при помощи переданных ему противотанковых мин изготовил два взрывных устройства в районе поселка Пионерский в Нижегородской области. Он установил их под полотно дороги недалеко от дома писателя.
Утром 6 мая автомобиль, в котором находились Прилепин и его водитель Александр Шубин, взорвался. Последний погиб на месте, писатель получил множественные ранения. Преступника вскоре задержали и арестовали.
На одном из последних заседаний суда Пермяков заявил, что Служба безопасности Украины обещала ему 20 тысяч долларов за убийство писателя. При этом он утверждает, что если бы заметил в машине Шубина, то не стал бы приводить в действие взрывное устройство.
Фигуранта обвиняют по статьям "Теракт" и "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Биография Захара Прилепина
6 мая 2023, 13:54
 
ПроисшествияЗахар ПрилепинРоссияПионерскийНижегородская областьСлужба безопасности УкраиныУкраинаПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала