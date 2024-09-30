https://ria.ru/20240930/prigovor-1975511028.html

Экс-советник главы Дагестана получил десять лет колонии за взятку

Экс-советник главы Дагестана получил десять лет колонии за взятку - РИА Новости, 30.09.2024

Экс-советник главы Дагестана получил десять лет колонии за взятку

Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева к 10 годам колонии за получение взятки в 23 миллиона рублей, сообщили РИА... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T13:51

2024-09-30T13:51

2024-09-30T14:01

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил бывшего советника главы Дагестана Османа Махачева к 10 годам колонии за получение взятки в 23 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в суде. Дело Махачева рассматривалось повторно. В 2022 году Бабушкинский райсуд переквалифицировал его действия с взяточничества на мошенничество и приговорил к 8 годам колонии. С этим не согласился прокурор, Мосгорсуд принял его сторону и отправил дело на пересмотр. "Приговором суда Махачев Осман Абидович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в суде. Как установил суд, за 23 миллиона рублей Махачев способствовал устройству взяткодателя на должность. Дополнительно суд оштрафовал его на 115 миллионов рублей (пятикратная сумма взятки), на пять лет после освобождения запретил ему занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанных с выполнением административно - хозяйственных и организационно- распорядительных функций, с осуществлением функций представителя власти. "Находящееся под арестом имущество, принадлежащее Махачеву, конфисковано в доход государства", - добавили в суде. Согласно материалам дела, которое рассматривалось в 2022 году, Махачев в 2017 году оказывал содействие взяткодателю в назначении на должность главы одного из муниципальных образований Дагестана, успел получить 23 миллиона рублей и скрылся за рубеж. Задержали его в ноябре 2021 года в Германии и вскоре выдали России.

https://ria.ru/20240926/prestuplenie-1974734376.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, германия, московский городской суд