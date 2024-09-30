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День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии - РИА Новости, 30.09.2024
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День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии - РИА Новости, 30.09.2024
День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
30 сентября (17 сентября по старому стилю) православная церковь отмечает память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T00:43
2024-09-30T00:43
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30 сентября (17 сентября по старому стилю) православная церковь отмечает память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь жили в Риме во II веке, в царствование императора Адриана. Их мать, святая София (греч. "мудрость"), была христианкой и своих дочерей назвала в честь главных христианских добродетелей – "Пистис", "Эльпис", "Агапэ" (греч. Вера, Надежда, Любовь). В те времена в языческой Римской империи христиан преследовали и подвергали гонениям. Проповедование Иисуса Христа как Сына Божьего грозило жестоким наказанием, а зачастую пытками и смертью. Несмотря на это, горячо веровавшая София не побоялась не только сама принять крещение, но и воспитать в любви к Иисусу Христу своих дочерей. Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – всего девять лет, когда слух об их христианской семье дошел до императора, и тот велел привести мать с дочерями к нему. Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их отречься от христианства. Но девочки не отреклись от веры и не испугались страшных мук. Тогда император приказал жестоко истязать их. Перенося невиданные муки, святые сестры остались непоколебимы в вере. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. В итоге все они были обезглавлены.Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. Женщина положила их останки в ковчег и с почестями отвезла на колеснице за город, похоронив на высоком месте. Три дня святая София сидела у могилы дочерей, где и скончалась. Верующие погребли ее тело на том же месте. Произошло это около 137 года.Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе с дочерями причислена церковью к лику святых. В VIII веке мощи мучениц из крипты кладбища святого Панкратия в Риме по распоряжению папы Римского Павла I (757–767) были перенесены в построенную новую церковь на Марсовом поле, а часть мощей мучениц была преподнесена в дар монастырю святой Иулии в Брешии (Италия).10 мая 777 года мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии были перенесены из Рима в женский монастырь в Эшо (Франция) по просьбе епископа Страсбурга Ремигия, основателя обители.Мощи святых мучениц привлекали к себе множество паломников, вокруг аббатства разрослась деревня, а для приезжающих была построена большая гостиница. Во время Великой французской революции (1789-1794) монастырь был разрушен, а мощи исчезли.Предполагают, что, желая укрыть мощи мучениц от поругания, монахини спрятали их на монастырском кладбище, где они до сих пор сокрыты в неизвестном месте. Монастырский храм святого Трофима продолжал действовать до революции, а затем был продан с аукциона. В его помещениях несколько лет работал трактир. В 1898 году остатки монастырской церкви были объявлены национальным достоянием. Началось постепенное восстановление обители.3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш привез в Эшо из Рима две новых частицы мощей святой Софии. Одну из них положили в саркофаг из песчаника, а другую – в реликварий, помещенный в раку с другими святынями.В настоящее время в храме святого Трофима находится историческая рака, где 400 лет хранились мощи, и сейчас там хранится частица мощей святой мученицы Софии. Здесь же находится еще одна святыня – частица Животворящего Креста Господня.Над саркофагом расположены скульптуры святого мученика Христофора, святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, а также епископа Ремигия, основателя аббатства. К мощам не иссякает поток паломников, в том числе и из России. Возле них регулярно совершают православные богослужения. В их память был составлен акафист и краткая молитва. Почитание мучениц было издавна широко распространено и на Руси.В храме Софии Премудрости Божией в Москве на улице Лубянке хранится большая часть мощей святой Софии. В народном календаре этот праздник также называют "Вселенскими бабьими именинами", отдавая дань всем представительницам прекрасного пола. В старину этот праздник отмечали три дня. Юные девушки молились мученицам, чтобы они послали им суженого. А замужние женщины просили мира в семье, здоровья и благополучия детям. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, религиозные праздники, религия, православие, рим, италия, франция, россия
Справки, Религиозные праздники, Религия, Православие, Рим, Италия, Франция, Россия

День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

© РИА Новости / А. Свердлов | Перейти в медиабанкРепродукция иконы "Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София" в Богоявленском кафедральном соборе
Репродукция иконы Святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София в Богоявленском кафедральном соборе - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / А. Свердлов
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30 сентября (17 сентября по старому стилю) православная церковь отмечает память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь жили в Риме во II веке, в царствование императора Адриана. Их мать, святая София (греч. "мудрость"), была христианкой и своих дочерей назвала в честь главных христианских добродетелей – "Пистис", "Эльпис", "Агапэ" (греч. Вера, Надежда, Любовь).
В те времена в языческой Римской империи христиан преследовали и подвергали гонениям. Проповедование Иисуса Христа как Сына Божьего грозило жестоким наказанием, а зачастую пытками и смертью. Несмотря на это, горячо веровавшая София не побоялась не только сама принять крещение, но и воспитать в любви к Иисусу Христу своих дочерей. Вере было 12 лет, Надежде – 10, а Любови – всего девять лет, когда слух об их христианской семье дошел до императора, и тот велел привести мать с дочерями к нему.
Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их отречься от христианства. Но девочки не отреклись от веры и не испугались страшных мук. Тогда император приказал жестоко истязать их. Перенося невиданные муки, святые сестры остались непоколебимы в вере. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. В итоге все они были обезглавлены.
Чтобы продлить душевные страдания святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. Женщина положила их останки в ковчег и с почестями отвезла на колеснице за город, похоронив на высоком месте. Три дня святая София сидела у могилы дочерей, где и скончалась. Верующие погребли ее тело на том же месте. Произошло это около 137 года.
Святая София, претерпев за Христа большие душевные муки, вместе с дочерями причислена церковью к лику святых.
В VIII веке мощи мучениц из крипты кладбища святого Панкратия в Риме по распоряжению папы Римского Павла I (757–767) были перенесены в построенную новую церковь на Марсовом поле, а часть мощей мучениц была преподнесена в дар монастырю святой Иулии в Брешии (Италия).
10 мая 777 года мощи святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии были перенесены из Рима в женский монастырь в Эшо (Франция) по просьбе епископа Страсбурга Ремигия, основателя обители.
Мощи святых мучениц привлекали к себе множество паломников, вокруг аббатства разрослась деревня, а для приезжающих была построена большая гостиница. Во время Великой французской революции (1789-1794) монастырь был разрушен, а мощи исчезли.
Предполагают, что, желая укрыть мощи мучениц от поругания, монахини спрятали их на монастырском кладбище, где они до сих пор сокрыты в неизвестном месте. Монастырский храм святого Трофима продолжал действовать до революции, а затем был продан с аукциона. В его помещениях несколько лет работал трактир. В 1898 году остатки монастырской церкви были объявлены национальным достоянием. Началось постепенное восстановление обители.
3 апреля 1938 года католический епископ Шарль Руш привез в Эшо из Рима две новых частицы мощей святой Софии. Одну из них положили в саркофаг из песчаника, а другую – в реликварий, помещенный в раку с другими святынями.
В настоящее время в храме святого Трофима находится историческая рака, где 400 лет хранились мощи, и сейчас там хранится частица мощей святой мученицы Софии. Здесь же находится еще одна святыня – частица Животворящего Креста Господня.
Над саркофагом расположены скульптуры святого мученика Христофора, святых Мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии, а также епископа Ремигия, основателя аббатства. К мощам не иссякает поток паломников, в том числе и из России. Возле них регулярно совершают православные богослужения. В их память был составлен акафист и краткая молитва.
Почитание мучениц было издавна широко распространено и на Руси.
В храме Софии Премудрости Божией в Москве на улице Лубянке хранится большая часть мощей святой Софии.
В народном календаре этот праздник также называют "Вселенскими бабьими именинами", отдавая дань всем представительницам прекрасного пола. В старину этот праздник отмечали три дня. Юные девушки молились мученицам, чтобы они послали им суженого. А замужние женщины просили мира в семье, здоровья и благополучия детям.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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