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Правительство поддержало проект о повышении штрафов за курение в школах - РИА Новости, 30.09.2024
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09:42 30.09.2024 (обновлено: 11:24 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/pravitelstvo-1975429970.html
Правительство поддержало проект о повышении штрафов за курение в школах
Правительство поддержало проект о повышении штрафов за курение в школах - РИА Новости, 30.09.2024
Правительство поддержало проект о повышении штрафов за курение в школах
Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:42
2024-09-30T11:24
общество
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, при этом кабмин поручил уточить формулировки документа. Законопроект внесло Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета замечания", — говорится в отзыве на проект, который имеется в распоряжении РИА Новости. В кабмине отметили, что сама концепция законопроекта, направленного на повышение уровня защиты здоровья граждан, а также на укрепление общей дисциплины в образовательных организациях, заслуживает внимания. Вместе с тем используемую в законопроекте формулировку "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций" кабмин считает необходимым привести в соответствие с действующим законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Согласно положениям данного документа, запрещается курение, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его принятие усилит профилактическую составляющую законодательства. Кроме этого, авторы проекта рассчитывают на снижение общего количества лиц, потребляющих никотинсодержащую продукцию.
https://ria.ru/20240902/putin-1969929384.html
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353
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общество
Общество
Правительство поддержало проект о повышении штрафов за курение в школах

Правительство поддержало проект о штрафах за курение в школах и детсадах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики школы
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ученики школы. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается наказывать повышенными штрафами от двух до трех тысяч рублей за курение на территории или в помещениях школ и детских садов, при этом кабмин поручил уточить формулировки документа.
Законопроект внесло Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан.
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"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии учета замечания", — говорится в отзыве на проект, который имеется в распоряжении РИА Новости.
В кабмине отметили, что сама концепция законопроекта, направленного на повышение уровня защиты здоровья граждан, а также на укрепление общей дисциплины в образовательных организациях, заслуживает внимания.
Вместе с тем используемую в законопроекте формулировку "на территориях или в помещениях общеобразовательных организаций, а также на территориях или в помещениях дошкольных образовательных организаций" кабмин считает необходимым привести в соответствие с действующим законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
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Согласно положениям данного документа, запрещается курение, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его принятие усилит профилактическую составляющую законодательства. Кроме этого, авторы проекта рассчитывают на снижение общего количества лиц, потребляющих никотинсодержащую продукцию.
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