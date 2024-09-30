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При пожаре в гостинице в Дагестане погиб человек
При пожаре в гостинице в Дагестане погиб человек - РИА Новости, 30.09.2024
При пожаре в гостинице в Дагестане погиб человек
Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в гостинице в дагестанском Хасавюрте, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T17:13
2024-09-30T17:13
2024-09-30T17:23
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
республика дагестан
хасавюрт
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МАХАЧКАЛА, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб, еще один госпитализирован в результате пожара в гостинице в дагестанском Хасавюрте, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике в Telegram-канале."По данным следствия, 29 сентября… в ночное время, предположительно из-за неисправности электропроводки, в гостинице "Киев" в Хасавюрте произошло возгорание, в результате которого на месте от полученных ожогов скончался один из постояльцев, еще один был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).
https://ria.ru/20240928/azs-1975273883.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика дагестан, хасавюрт
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Республика Дагестан, Хасавюрт
При пожаре в гостинице в Дагестане погиб человек
СК: при пожаре в гостинице в Дагестане погиб человек, еще один пострадал