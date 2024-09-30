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В Петербурге загорелось складское здание - РИА Новости, 30.09.2024
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07:30 30.09.2024
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В Петербурге загорелось складское здание
В Петербурге загорелось складское здание - РИА Новости, 30.09.2024
В Петербурге загорелось складское здание
В складском здании в Петербурге произошло возгорание, площадь уточняется, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T07:30
2024-09-30T07:30
происшествия
санкт-петербург
россия
колпинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В складском здании в Петербурге произошло возгорание, площадь уточняется, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. "Тридцатого сентября в 06.14 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Северный проезд, дом 8. В складском здании, размером 40х80 метров происходит горение, площадь уточняется. В 06.40 пожару присвоен номер два. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. Ведомство добавляет, что к ликвидации тушения пожара привлечено 10 единиц техники и 45 человек личного состава.
https://ria.ru/20240811/pozhar-1965462207.html
санкт-петербург
россия
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происшествия, санкт-петербург, россия, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Колпинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге загорелось складское здание

МЧС: в складском здании в Петербурге произошло возгорание, площадь уточняется

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В складском здании в Петербурге произошло возгорание, площадь уточняется, сообщило главное управление МЧС РФ по региону.
"Тридцатого сентября в 06.14 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Северный проезд, дом 8. В складском здании, размером 40х80 метров происходит горение, площадь уточняется. В 06.40 пожару присвоен номер два. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что к ликвидации тушения пожара привлечено 10 единиц техники и 45 человек личного состава.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКолпинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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