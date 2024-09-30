https://ria.ru/20240930/pozhar-1975414899.html

В Петербурге загорелось складское здание

В Петербурге загорелось складское здание - РИА Новости, 30.09.2024

В Петербурге загорелось складское здание

В складском здании в Петербурге произошло возгорание, площадь уточняется, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:30

2024-09-30T07:30

2024-09-30T07:30

происшествия

санкт-петербург

россия

колпинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В складском здании в Петербурге произошло возгорание, площадь уточняется, сообщило главное управление МЧС РФ по региону. "Тридцатого сентября в 06.14 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Северный проезд, дом 8. В складском здании, размером 40х80 метров происходит горение, площадь уточняется. В 06.40 пожару присвоен номер два. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в сообщении. Ведомство добавляет, что к ликвидации тушения пожара привлечено 10 единиц техники и 45 человек личного состава.

https://ria.ru/20240811/pozhar-1965462207.html

санкт-петербург

россия

колпинский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, санкт-петербург, россия, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)