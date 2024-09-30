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В Приамурье возбудили дело после гибели людей при пожаре - РИА Новости, 30.09.2024
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04:12 30.09.2024 (обновлено: 04:17 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975404358.html
В Приамурье возбудили дело после гибели людей при пожаре
В Приамурье возбудили дело после гибели людей при пожаре - РИА Новости, 30.09.2024
В Приамурье возбудили дело после гибели людей при пожаре
Женщина с тремя детьми погибла при пожаре в частном доме в городе Свободный Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК региона. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T04:12
2024-09-30T04:17
происшествия
свободный
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Женщина с тремя детьми погибла при пожаре в частном доме в городе Свободный Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК региона. По данным МЧС региона, возгорание произошло утром в понедельник в одноэтажном деревянном доме. Огонь на 40 квадратах потушили 10 специалистов и 3 единицы техники. Отмечается, что пожарного извещателя в жилье не было, предупредить о возгорании было некому. "Ранним утром в городе Свободном при тушении частного деревянного дома огнеборцами обнаружены тела женщины 1990 года рождения и троих детей: 9-месячный, 8 и 14 лет. По факту гибели людей следственным отделом по городу Свободному следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело … "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"", - говорится в сообщении. Следователи осмотрели место происшествия, назначена пожарно-техническая и иные необходимые экспертизы по установлению причин и обстоятельств произошедшего. Также на место происшествия выехали следователи-криминалисты, уточнили в СУСК.
https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974603594.html
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свободный
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происшествия, свободный, амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свободный, Амурская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье возбудили дело после гибели людей при пожаре

После гибели людей при пожаре в частном доме в Свободном возбудили дело

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 сен – РИА Новости. Женщина с тремя детьми погибла при пожаре в частном доме в городе Свободный Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК региона.
По данным МЧС региона, возгорание произошло утром в понедельник в одноэтажном деревянном доме. Огонь на 40 квадратах потушили 10 специалистов и 3 единицы техники. Отмечается, что пожарного извещателя в жилье не было, предупредить о возгорании было некому.
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"Ранним утром в городе Свободном при тушении частного деревянного дома огнеборцами обнаружены тела женщины 1990 года рождения и троих детей: 9-месячный, 8 и 14 лет. По факту гибели людей следственным отделом по городу Свободному следственного управления Следственного комитета по Амурской области возбуждено уголовное дело … "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, назначена пожарно-техническая и иные необходимые экспертизы по установлению причин и обстоятельств произошедшего. Также на место происшествия выехали следователи-криминалисты, уточнили в СУСК.
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ПроисшествияСвободныйАмурская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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