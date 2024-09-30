https://ria.ru/20240930/pozhar-1975399771.html
В Приамурье при пожаре погибли четыре человека
В Приамурье при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 30.09.2024
В Приамурье при пожаре погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при пожаре в Амурской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канал. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:37
2024-09-30T02:37
2024-09-30T02:37
происшествия
амурская область
россия
свободный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при пожаре в Амурской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канал. "В Амурской области на пожаре погибли четыре человека. В городе Свободном загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. При тушении пожарные обнаружили тела 30-летней женщины и трех сыновей 14 и 8 лет, девяти месяцев. Обстоятельства и причину пожара установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщениие ведомства. МЧС добавило, что огонь на 40 "квадратах" потушили 10 специалистов и три единицы техники.
https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974603594.html
амурская область
россия
свободный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, россия, свободный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, Россия, Свободный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье при пожаре погибли четыре человека
При пожаре в Амурской области погибли четыре человека, в том числе трое детей