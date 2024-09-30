Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 30.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/pozhar-1975399771.html
В Приамурье при пожаре погибли четыре человека
В Приамурье при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 30.09.2024
В Приамурье при пожаре погибли четыре человека
Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при пожаре в Амурской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канал. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T02:37
2024-09-30T02:37
происшествия
амурская область
россия
свободный
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при пожаре в Амурской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канал. "В Амурской области на пожаре погибли четыре человека. В городе Свободном загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. При тушении пожарные обнаружили тела 30-летней женщины и трех сыновей 14 и 8 лет, девяти месяцев. Обстоятельства и причину пожара установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщениие ведомства. МЧС добавило, что огонь на 40 "квадратах" потушили 10 специалистов и три единицы техники.
https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974603594.html
амурская область
россия
свободный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, амурская область, россия, свободный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Амурская область, Россия, Свободный, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приамурье при пожаре погибли четыре человека

При пожаре в Амурской области погибли четыре человека, в том числе трое детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при пожаре в Амурской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канал.
"В Амурской области на пожаре погибли четыре человека. В городе Свободном загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. При тушении пожарные обнаружили тела 30-летней женщины и трех сыновей 14 и 8 лет, девяти месяцев. Обстоятельства и причину пожара установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщениие ведомства.
МЧС добавило, что огонь на 40 "квадратах" потушили 10 специалистов и три единицы техники.
Место пожара в селе Цветнополье Азовского района Омской области. 25 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
В Омской области при пожаре погибли пенсионерка и ее внучка
25 сентября, 13:58
 
ПроисшествияАмурская областьРоссияСвободныйМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала