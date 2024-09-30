https://ria.ru/20240930/pozhar-1975399771.html

В Приамурье при пожаре погибли четыре человека

В Приамурье при пожаре погибли четыре человека - РИА Новости, 30.09.2024

В Приамурье при пожаре погибли четыре человека

Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при пожаре в Амурской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канал. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T02:37

2024-09-30T02:37

2024-09-30T02:37

происшествия

амурская область

россия

свободный

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе трое детей, погибли при пожаре в Амурской области, сообщает МЧС РФ в Telegram-канал. "В Амурской области на пожаре погибли четыре человека. В городе Свободном загорелся одноэтажный деревянный жилой дом. При тушении пожарные обнаружили тела 30-летней женщины и трех сыновей 14 и 8 лет, девяти месяцев. Обстоятельства и причину пожара установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщениие ведомства. МЧС добавило, что огонь на 40 "квадратах" потушили 10 специалистов и три единицы техники.

https://ria.ru/20240925/pensionerka-1974603594.html

амурская область

россия

свободный

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, россия, свободный, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)