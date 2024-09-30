https://ria.ru/20240930/pozhar--1975570240.html

В Кудрово Ленинградской области вспыхнул пожар в жилом доме

В Кудрово Ленинградской области вспыхнул пожар в жилом доме - РИА Новости, 30.09.2024

В Кудрово Ленинградской области вспыхнул пожар в жилом доме

Пожар произошел днем на 13-м этаже дома в городе Кудрово Ленинградской области, возгорание локализовано, жильцов эвакуируют, сообщила областная прокуратура в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:53

2024-09-30T16:53

2024-09-30T16:58

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Пожар произошел днем на 13-м этаже дома в городе Кудрово Ленинградской области, возгорание локализовано, жильцов эвакуируют, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. "По предварительной информации, 30 сентября 2024 года около 15.00 произошёл пожар на 13-м этаже жилого дома, расположенного по адресу: Всеволожский район, город Кудрово, Европейский проспект, дом 21, корпус 1. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома", – говорится в сообщении. Как отмечают в надзорном ведомстве, пожар уже локализован, открытое горение ликвидировано. Прокуратура Ленобласти организовала проверку, в том числе и в части соблюдения прав жильцов.

https://ria.ru/20240930/peterburg-1975558517.html

ленинградская область

всеволожский район

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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия