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В Кудрово Ленинградской области вспыхнул пожар в жилом доме
В Кудрово Ленинградской области вспыхнул пожар в жилом доме - РИА Новости, 30.09.2024
В Кудрово Ленинградской области вспыхнул пожар в жилом доме
Пожар произошел днем на 13-м этаже дома в городе Кудрово Ленинградской области, возгорание локализовано, жильцов эвакуируют, сообщила областная прокуратура в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:53
2024-09-30T16:53
2024-09-30T16:58
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Пожар произошел днем на 13-м этаже дома в городе Кудрово Ленинградской области, возгорание локализовано, жильцов эвакуируют, сообщила областная прокуратура в Telegram-канале. "По предварительной информации, 30 сентября 2024 года около 15.00 произошёл пожар на 13-м этаже жилого дома, расположенного по адресу: Всеволожский район, город Кудрово, Европейский проспект, дом 21, корпус 1. В настоящее время проводится эвакуация жильцов дома", – говорится в сообщении. Как отмечают в надзорном ведомстве, пожар уже локализован, открытое горение ликвидировано. Прокуратура Ленобласти организовала проверку, в том числе и в части соблюдения прав жильцов.
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Россия
В Кудрово Ленинградской области вспыхнул пожар в жилом доме
В Кудрово Ленинградской области горит 13-й этаж дома, жильцов эвакуируют