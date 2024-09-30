https://ria.ru/20240930/posobie-1975558764.html

На пособия по рождению ребенка хотят выделить 1,4 триллиона рублей

На пособия по рождению ребенка хотят выделить 1,4 триллиона рублей - РИА Новости, 30.09.2024

На пособия по рождению ребенка хотят выделить 1,4 триллиона рублей

На выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка на 2025 год предусмотрено более 1,4 триллиона рублей, свидетельствует проект... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:20

2024-09-30T16:20

2024-09-30T21:14

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. На выплаты ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка на 2025 год предусмотрено более 1,4 триллиона рублей, свидетельствует проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. В соответствии с проектом, на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка в 2025 году выделят 1,411 триллиона рублей (1 411 578 900 000), в 2026 году - 1,44 триллиона рублей (1 440 272 500 000), в 2027 году - 1,44 триллиона рублей (1 441 484 900 000).

https://ria.ru/20240727/posobiya-1962310757.html

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общество, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы