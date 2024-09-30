Польша усилит давление на Украину по эксгумации жертв Волынской резни
МИД Польши: Варшава усилит давление на Киев по эксгумации жертв Волынской резни
Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 сен - РИА Новости. Варшава усилит давление на Киев в вопросе эксгумации жертв Волынской резни, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF FM.
"Министерство иностранных дел и министр Радослав Сикорский настроены решительно. Это означает, что мы считаем, что вопрос христианского захоронения людей, которые были убиты бесчеловечным образом, а их около 100 тысяч, является принципиальным вопросом между Украиной и Польшей", - сказал Шейна.
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Он подтвердил, что Варшава увязывает вопросы эксгумации жертв Волынской резни с поддержкой членства Украина в Евросоюзе и НАТО.
"Если Украина хочет, чтобы мы были так же как, раньше решительны в вопросах ее вхождения в Европейский союз, в НАТО, то они так же должны понимать, каков государственный интерес Польши, что такое историческое взаимопонимание", - сказал замминистра.
"Если так не будет, то мы будем усилим давление", - заключил он.
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Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА* (запрещенные в РФ организации) является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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