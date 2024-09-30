https://ria.ru/20240930/pokushenie-1975603986.html
Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину
Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину - РИА Новости, 30.09.2024
Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину
Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут отказался признать себя виновным в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:35
2024-09-30T19:35
2024-09-30T19:44
повторное покушение на трампа
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973046201_0:2:2188:1232_1920x0_80_0_0_2c3cd62e9d36fb622a5f22c73f776bec.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут отказался признать себя виновным в суде по данному делу, свидетельствуют обнародованные в понедельник судебные документы.Согласно этим данным, Раут заявил о своей невиновности по пяти пунктам предъявленных ему обвинений со стороны федеральных властей США, а также потребовал проведения суда присяжных."Обвиняемый отказался от официального оглашения обвинительного заключения, заявил о своей невиновности, потребовал суда присяжных", - следует из документов суда.
https://ria.ru/20240926/tramp-1974735383.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973046201_0:0:1948:1461_1920x0_80_0_0_84dba6475ab545d1b60f5d23f5c56c74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
повторное покушение на трампа, сша, дональд трамп, в мире
Повторное покушение на Трампа, США, Дональд Трамп, В мире
Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину
Обвиняемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут отказался признать вину
ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут отказался признать себя виновным в суде по данному делу, свидетельствуют обнародованные в понедельник судебные документы.
Согласно этим данным, Раут заявил о своей невиновности по пяти пунктам предъявленных ему обвинений со стороны федеральных властей США, а также потребовал проведения суда присяжных.
"Обвиняемый отказался от официального оглашения обвинительного заключения, заявил о своей невиновности, потребовал суда присяжных", - следует из документов суда.