https://ria.ru/20240930/pokushenie-1975603986.html

Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину

Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину - РИА Новости, 30.09.2024

Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину

Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут отказался признать себя виновным в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T19:35

2024-09-30T19:35

2024-09-30T19:44

повторное покушение на трампа

сша

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут отказался признать себя виновным в суде по данному делу, свидетельствуют обнародованные в понедельник судебные документы.Согласно этим данным, Раут заявил о своей невиновности по пяти пунктам предъявленных ему обвинений со стороны федеральных властей США, а также потребовал проведения суда присяжных."Обвиняемый отказался от официального оглашения обвинительного заключения, заявил о своей невиновности, потребовал суда присяжных", - следует из документов суда.

https://ria.ru/20240926/tramp-1974735383.html

сша

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повторное покушение на трампа, сша, дональд трамп, в мире