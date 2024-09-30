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Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину - РИА Новости, 30.09.2024
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19:35 30.09.2024 (обновлено: 19:44 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/pokushenie-1975603986.html
Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину
Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину - РИА Новости, 30.09.2024
Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину
Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут отказался признать себя виновным в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T19:35
2024-09-30T19:44
повторное покушение на трампа
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут отказался признать себя виновным в суде по данному делу, свидетельствуют обнародованные в понедельник судебные документы.Согласно этим данным, Раут заявил о своей невиновности по пяти пунктам предъявленных ему обвинений со стороны федеральных властей США, а также потребовал проведения суда присяжных."Обвиняемый отказался от официального оглашения обвинительного заключения, заявил о своей невиновности, потребовал суда присяжных", - следует из документов суда.
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Повторное покушение на Трампа, США, Дональд Трамп, В мире
Обвиняемый в покушении на Трампа отказался признать вину

Обвиняемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут отказался признать вину

© AP Photo / Efrem LukatskyПодозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подозреваемый в покушении на Трампа Райан Уэсли Раут в Киеве, Украина. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 сен - РИА Новости. Обвиняемый в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа американец Райан Уэсли Раут отказался признать себя виновным в суде по данному делу, свидетельствуют обнародованные в понедельник судебные документы.
Согласно этим данным, Раут заявил о своей невиновности по пяти пунктам предъявленных ему обвинений со стороны федеральных властей США, а также потребовал проведения суда присяжных.
"Обвиняемый отказался от официального оглашения обвинительного заключения, заявил о своей невиновности, потребовал суда присяжных", - следует из документов суда.
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