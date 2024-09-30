https://ria.ru/20240930/podpole-1975409329.html
Подполье рассказало об ударах по Киеву и пригороду
Подполье рассказало об ударах по Киеву и пригороду - РИА Новости, 30.09.2024
Подполье рассказало об ударах по Киеву и пригороду
Более десяти ударов были нанесены ночью по Киеву, а также пригороду, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T05:57
2024-09-30T05:57
2024-09-30T06:00
специальная военная операция на украине
киев
безопасность
сергей лебедев
житомир
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Более десяти ударов были нанесены ночью по Киеву, а также пригороду, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетало в Киев и пригород, как никогда. Больше десяти прилетов, некоторые серией", - заявил Лебедев.Он добавил, что удары также были нанесены по Житомиру и пригороду, а также по городу Смела в Черкасской области.
https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409453.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, безопасность, сергей лебедев, житомир, смела
Специальная военная операция на Украине, Киев, Безопасность, Сергей Лебедев, Житомир, Смела
Подполье рассказало об ударах по Киеву и пригороду
Подполье: российские военные нанесли более десяти ударов по Киеву и пригороду