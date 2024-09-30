https://ria.ru/20240930/podpole-1975409329.html

Подполье рассказало об ударах по Киеву и пригороду

Подполье рассказало об ударах по Киеву и пригороду - РИА Новости, 30.09.2024

Подполье рассказало об ударах по Киеву и пригороду

Более десяти ударов были нанесены ночью по Киеву, а также пригороду, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T05:57

2024-09-30T05:57

2024-09-30T06:00

специальная военная операция на украине

киев

безопасность

сергей лебедев

житомир

смела

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Более десяти ударов были нанесены ночью по Киеву, а также пригороду, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетало в Киев и пригород, как никогда. Больше десяти прилетов, некоторые серией", - заявил Лебедев.Он добавил, что удары также были нанесены по Житомиру и пригороду, а также по городу Смела в Черкасской области.

https://ria.ru/20240930/spetsoperatsiya-1975409453.html

киев

житомир

смела

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Дарья Буймова

киев, безопасность, сергей лебедев, житомир, смела