https://ria.ru/20240930/poddubnyy-1975539760.html
Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России
Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России - РИА Новости, 30.09.2024
Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России
Президент Владимир Путин присвоил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному звание Героя России, следует из указа на сайте официального опубликования... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T15:09
2024-09-30T15:09
2024-09-30T15:34
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному звание Героя России, следует из указа на сайте официального опубликования правовых актов."За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, присвоить звание Героя России Поддубному Евгению Евгеньевичу <...>", — говорится в документе.Поддубный 7 августа получил тяжелое ранение в Курской области при атаке украинского беспилотника. Его доставили в реанимацию областной больницы, откуда после обследования решили перевезти в Москву.Сообщалось, что журналист получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. В середине сентября его выписали из больницы.Сопровождавшая военкора съемочная группа ВГТРК не пострадала. По словам посла по особым поручениям МИД Родиона Мирошника, ВСУ могли выследить Поддубного целенаправленно.
https://ria.ru/20240808/poddubnyy-1965053155.html
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Россия, Общество, Евгений Поддубный, Владимир Путин, Курская область, ВГТРК, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, Ранение военкора Поддубного в Курской области
Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России
Путин присвоил военкору Поддубному звание Героя России за мужество и героизм