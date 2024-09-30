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Пастор Петрикирхе вернулся в Германию - РИА Новости, 30.09.2024
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Религия
 
12:55 30.09.2024 (обновлено: 12:58 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/peterkirkhe-1975495027.html
Пастор Петрикирхе вернулся в Германию
Пастор Петрикирхе вернулся в Германию - РИА Новости, 30.09.2024
Пастор Петрикирхе вернулся в Германию
Пастор лютеранской церкви Петрикирхе в Санкт-Петербурге Михаэль Шварцкопф завершил свое служение и вернулся в Германию, сообщила церковь. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:55
2024-09-30T12:58
религия
россия
санкт-петербург
германия
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Пастор лютеранской церкви Петрикирхе в Санкт-Петербурге Михаэль Шварцкопф завершил свое служение и вернулся в Германию, сообщила церковь. "После 11 лет служения в Петрикирхе и в северо-западном пропстве пастор EKD Михаэль Шварцкопф завершил своё служение и вернулся в Германию", - сообщается на странице Петрикирхе в соцсети "ВКонтакте". "Все 11 лет мы вместе молились, изучали Библию, праздновали богослужения и создали вместе хорошую основу для общинной жизни. С благодарностью вспоминаем его труд на благо нашей Евангелическо-Лютеранской церкви России, особенно в Северо-Западном пропстве", - отмечается в сообщении. Ранее РИА Новости в канцелярии архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России сообщали, что правоохранители задержали пастора Шварцкопфа. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Московский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 18.8 КоАП РФ, в отношении Шварцкопфа. Статья 18.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, а также режима пребывания в стране. Пятая часть этой статьи, которая вменялась Шварцкопфу, устанавливает ответственность за такие нарушения, совершенные повторно в течение одного года. Согласно КоАП, пастору грозило наложение административного штрафа в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Позже объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что материалы административного дела в отношении Шварцкопфа суд вернул составителям для устранения недостатков.
https://ria.ru/20240930/tserkov-1975418401.html
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россия, санкт-петербург, германия, общество
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Германия, Общество
Пастор Петрикирхе вернулся в Германию

Пастор Петрикирхе, которому грозило выдворение из РФ, вернулся в Германию

© Фото : Немецкая Евангелическо-Лютеранская Община святой Анны и святого Петра Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части РоссииПастор Михаэль Шварцкопф
Пастор Михаэль Шварцкопф - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Немецкая Евангелическо-Лютеранская Община святой Анны и святого Петра Евангелическо-Лютеранской Церкви Европейской части России
Пастор Михаэль Шварцкопф. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Пастор лютеранской церкви Петрикирхе в Санкт-Петербурге Михаэль Шварцкопф завершил свое служение и вернулся в Германию, сообщила церковь.
"После 11 лет служения в Петрикирхе и в северо-западном пропстве пастор EKD Михаэль Шварцкопф завершил своё служение и вернулся в Германию", - сообщается на странице Петрикирхе в соцсети "ВКонтакте".
"Все 11 лет мы вместе молились, изучали Библию, праздновали богослужения и создали вместе хорошую основу для общинной жизни. С благодарностью вспоминаем его труд на благо нашей Евангелическо-Лютеранской церкви России, особенно в Северо-Западном пропстве", - отмечается в сообщении.
Ранее РИА Новости в канцелярии архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России сообщали, что правоохранители задержали пастора Шварцкопфа. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Московский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 18.8 КоАП РФ, в отношении Шварцкопфа. Статья 18.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, а также режима пребывания в стране. Пятая часть этой статьи, которая вменялась Шварцкопфу, устанавливает ответственность за такие нарушения, совершенные повторно в течение одного года. Согласно КоАП, пастору грозило наложение административного штрафа в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Позже объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что материалы административного дела в отношении Шварцкопфа суд вернул составителям для устранения недостатков.
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