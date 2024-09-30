https://ria.ru/20240930/peterkirkhe-1975495027.html

Пастор Петрикирхе вернулся в Германию

Пастор Петрикирхе вернулся в Германию - РИА Новости, 30.09.2024

Пастор Петрикирхе вернулся в Германию

Пастор лютеранской церкви Петрикирхе в Санкт-Петербурге Михаэль Шварцкопф завершил свое служение и вернулся в Германию, сообщила церковь. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:55

2024-09-30T12:55

2024-09-30T12:58

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Пастор лютеранской церкви Петрикирхе в Санкт-Петербурге Михаэль Шварцкопф завершил свое служение и вернулся в Германию, сообщила церковь. "После 11 лет служения в Петрикирхе и в северо-западном пропстве пастор EKD Михаэль Шварцкопф завершил своё служение и вернулся в Германию", - сообщается на странице Петрикирхе в соцсети "ВКонтакте". "Все 11 лет мы вместе молились, изучали Библию, праздновали богослужения и создали вместе хорошую основу для общинной жизни. С благодарностью вспоминаем его труд на благо нашей Евангелическо-Лютеранской церкви России, особенно в Северо-Западном пропстве", - отмечается в сообщении. Ранее РИА Новости в канцелярии архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России сообщали, что правоохранители задержали пастора Шварцкопфа. Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщала, что Московский районный суд зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 18.8 КоАП РФ, в отношении Шварцкопфа. Статья 18.8 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ, а также режима пребывания в стране. Пятая часть этой статьи, которая вменялась Шварцкопфу, устанавливает ответственность за такие нарушения, совершенные повторно в течение одного года. Согласно КоАП, пастору грозило наложение административного штрафа в размере от 7 тысяч до 10 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России. Позже объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что материалы административного дела в отношении Шварцкопфа суд вернул составителям для устранения недостатков.

https://ria.ru/20240930/tserkov-1975418401.html

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россия, санкт-петербург, германия, общество