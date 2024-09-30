https://ria.ru/20240930/peterburg-1975558517.html

В Петербурге потушили пожар на складе

В Петербурге потушили пожар на складе - РИА Новости, 30.09.2024

В Петербурге потушили пожар на складе

Пожар в складском здании размером 15 на 40 метров в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщило городское ГУМЧС. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:13

2024-09-30T16:13

2024-09-30T16:13

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Пожар в складском здании размером 15 на 40 метров в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщило городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что 30 сентября в 06.14 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Северный проезд, дом 8, лит. А. Загорелся склад размером 15 на 40 метров. Огонь охватил строение целиком. Возгорание было локализовано в 7.29 мск. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние строения, а также избежать жертв и пострадавших. "В 15.06 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 10 единиц техники и 45 человек.

https://ria.ru/20231212/pozhary-1915420118.html

санкт-петербург

колпинский район

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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)