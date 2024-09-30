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В Петербурге потушили пожар на складе - РИА Новости, 30.09.2024
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16:13 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/peterburg-1975558517.html
В Петербурге потушили пожар на складе
В Петербурге потушили пожар на складе - РИА Новости, 30.09.2024
В Петербурге потушили пожар на складе
Пожар в складском здании размером 15 на 40 метров в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщило городское ГУМЧС. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:13
2024-09-30T16:13
происшествия
санкт-петербург
колпинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Пожар в складском здании размером 15 на 40 метров в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщило городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что 30 сентября в 06.14 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Северный проезд, дом 8, лит. А. Загорелся склад размером 15 на 40 метров. Огонь охватил строение целиком. Возгорание было локализовано в 7.29 мск. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние строения, а также избежать жертв и пострадавших. "В 15.06 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 10 единиц техники и 45 человек.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге потушили пожар на складе

МЧС: в Петербурге потушили пожар на складе размером 15 на 40 метров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Пожар в складском здании размером 15 на 40 метров в Санкт-Петербурге ликвидирован, сообщило городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что 30 сентября в 06.14 мск поступило сообщение о пожаре по адресу: Колпинский район, Северный проезд, дом 8, лит. А. Загорелся склад размером 15 на 40 метров. Огонь охватил строение целиком. Возгорание было локализовано в 7.29 мск. Пожарным удалось не допустить распространения пламени на соседние строения, а также избежать жертв и пострадавших.
"В 15.06 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 10 единиц техники и 45 человек.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКолпинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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