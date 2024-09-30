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В Петербурге провели рейд для выявления не вставших на воинский учет
В Петербурге провели рейд для выявления не вставших на воинский учет - РИА Новости, 30.09.2024
В Петербурге провели рейд для выявления не вставших на воинский учет
Девять натурализованных россиян призывного возраста получили повестки для постановки на воинский учет по итогам профилактического рейда в торговой зоне Апраксин РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:54
2024-09-30T09:54
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Девять натурализованных россиян призывного возраста получили повестки для постановки на воинский учет по итогам профилактического рейда в торговой зоне Апраксин двор в центре Петербурга, всего в полицию доставлены почти 20 мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Всего... было проверено свыше 120 обитателей "Апрашки", в том числе порядка 80 иностранных граждан. Почти у 20 мигрантов были выявлены нарушения, они доставлены в полицию для административного разбирательства. Среди проверяемых были выявлены 9 натурализованных россиян призывного возраста. Им вручены повестки для постановки на воинский учет", – говорится в сообщении. Также правоохранители проверили несколько десятков автомобилей на территории рынка, в том числе и грузовой транспорт. Как рассказали в ГУМВД, в одной из фур полицейские обнаружили нелегальный груз красной икры с признаками контрафактности. "Тридцать восемь коробок с деликатесным продуктом были изъяты и направлены на экспертизу. Происхождение продукции устанавливается", – отмечают в ГУМВД. Апраксин двор – торговая зона в историческом центре Петербурга, неподалеку от Невского проспекта. "Апрашка", где все необходимое можно купить как в стационарных торговых точках, так и на улице, была особенно популярна в 1990-х годах, с тех пор принципы торговли не изменились.
https://ria.ru/20240921/prizyv-1973947058.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
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В Петербурге провели рейд для выявления не вставших на воинский учет
Рейд в "Апрашке" выявил россиян, вовремя не вставших на воинский учет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Девять натурализованных россиян призывного возраста получили повестки для постановки на воинский учет по итогам профилактического рейда в торговой зоне Апраксин двор в центре Петербурга, всего в полицию доставлены почти 20 мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
"Всего... было проверено свыше 120 обитателей "Апрашки", в том числе порядка 80 иностранных граждан. Почти у 20 мигрантов были выявлены нарушения, они доставлены в полицию для административного разбирательства. Среди проверяемых были выявлены 9 натурализованных россиян призывного возраста. Им вручены повестки для постановки на воинский учет", – говорится в сообщении.
Также правоохранители проверили несколько десятков автомобилей на территории рынка, в том числе и грузовой транспорт. Как рассказали в ГУМВД, в одной из фур полицейские обнаружили нелегальный груз красной икры с признаками контрафактности.
"Тридцать восемь коробок с деликатесным продуктом были изъяты и направлены на экспертизу. Происхождение продукции устанавливается", – отмечают в ГУМВД.
Апраксин двор – торговая зона в историческом центре Петербурга, неподалеку от Невского проспекта. "Апрашка", где все необходимое можно купить как в стационарных торговых точках, так и на улице, была особенно популярна в 1990-х годах, с тех пор принципы торговли не изменились.