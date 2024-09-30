https://ria.ru/20240930/peterburg-1975432938.html

В Петербурге провели рейд для выявления не вставших на воинский учет

В Петербурге провели рейд для выявления не вставших на воинский учет - РИА Новости, 30.09.2024

В Петербурге провели рейд для выявления не вставших на воинский учет

Девять натурализованных россиян призывного возраста получили повестки для постановки на воинский учет по итогам профилактического рейда в торговой зоне Апраксин РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:54

2024-09-30T09:54

2024-09-30T09:54

происшествия

санкт-петербург

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92264/75/922647523_0:24:1001:587_1920x0_80_0_0_72783b4a99993156061c53fb5b23f0fd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Девять натурализованных россиян призывного возраста получили повестки для постановки на воинский учет по итогам профилактического рейда в торговой зоне Апраксин двор в центре Петербурга, всего в полицию доставлены почти 20 мигрантов, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Всего... было проверено свыше 120 обитателей "Апрашки", в том числе порядка 80 иностранных граждан. Почти у 20 мигрантов были выявлены нарушения, они доставлены в полицию для административного разбирательства. Среди проверяемых были выявлены 9 натурализованных россиян призывного возраста. Им вручены повестки для постановки на воинский учет", – говорится в сообщении. Также правоохранители проверили несколько десятков автомобилей на территории рынка, в том числе и грузовой транспорт. Как рассказали в ГУМВД, в одной из фур полицейские обнаружили нелегальный груз красной икры с признаками контрафактности. "Тридцать восемь коробок с деликатесным продуктом были изъяты и направлены на экспертизу. Происхождение продукции устанавливается", – отмечают в ГУМВД. Апраксин двор – торговая зона в историческом центре Петербурга, неподалеку от Невского проспекта. "Апрашка", где все необходимое можно купить как в стационарных торговых точках, так и на улице, была особенно популярна в 1990-х годах, с тех пор принципы торговли не изменились.

https://ria.ru/20240921/prizyv-1973947058.html

https://ria.ru/20240912/mvd-1972250851.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия