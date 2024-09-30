https://ria.ru/20240930/peskov-1975505861.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о службе призывников в приграничье
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о службе призывников в приграничье - РИА Новости, 30.09.2024
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о службе призывников в приграничье
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможном направлении призывников в приграничные регионы России, в том... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T13:21
2024-09-30T13:21
2024-09-30T13:21
безопасность
россия
курская область
дмитрий песков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможном направлении призывников в приграничные регионы России, в том числе в Курскую область. "Это надо в Минобороны уточнять, а не у нас. Это же тема Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном направлении призывников в приграничные регионы РФ, в том числе в Курскую область. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский ранее сообщал в ходе брифинга по осеннему призыву, который начинается 1 октября, что призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО. Осенний призыв начнется 1 октября и продлится по 31 декабря. Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, где призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря.
https://ria.ru/20240930/prizyv-1975451688.html
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курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, дмитрий песков, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Курская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы РФ
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о службе призывников в приграничье
Песков переадресовал вопрос о направлении призывников в приграничные регионы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны России вопрос о возможном направлении призывников в приграничные регионы России, в том числе в Курскую область.
"Это надо в Минобороны уточнять, а не у нас. Это же тема Минобороны", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном направлении призывников в приграничные регионы РФ, в том числе в Курскую область.
Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский ранее сообщал в ходе брифинга по осеннему призыву, который начинается 1 октября, что призывники, которые попадут на службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекаться к участию в СВО.
Осенний призыв начнется 1 октября и продлится по 31 декабря. Исключение составят граждане, проживающие в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях, приравненных к ним, где призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря.